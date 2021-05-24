https://ria.ru/20210524/khamas-1733737479.html

В ХАМАС заявили о непричастности к инциденту с самолетом Ryanair

В ХАМАС заявили о непричастности к инциденту с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

В ХАМАС заявили о непричастности к инциденту с самолетом Ryanair

Официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что движение непричастно к ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T21:39

2021-05-24T21:39

2021-05-24T22:52

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

хамас

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что движение непричастно к ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair.Ранее глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что 23 мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" поступило письменное сообщение на английском языке, в котором якобы солдаты ХАМАС потребовали от ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа, сообщили о якобы заложенной в самолете Ryanair бомбе и заявили, что взорвут ее над Вильнюсом в случае невыполнения требований.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/rakety-1733692323.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, хамас, в мире