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Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке вертолета
Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке вертолета - РИА Новости, 24.05.2021
Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке вертолета
Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке 40-тонного Ми-26, сообщил РИА... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:15
2021-05-24T17:07
сергей агаджанян
россия
ми-26
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Сафронов. Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке 40-тонного Ми-26, сообщил РИА Новости президент Федерации силового экстрима, главный тренер российской сборной Василий Грищенко.Он и зафиксировал достижение по нескольким категориям: "буксировка самого тяжелого вертолета", "буксировка самого тяжелого веса", "буксировка самого тяжелого транспортного средства".Спортсмен сдвинул с места и отбуксировал без специальных средств на 17 метров за 42 секунды самый тяжелый в мире вертолет Ми-26. При этом Русский Халк надул до разрыва медицинскую грелку.Агаджанян заявил РИА Новости, что дата 24 мая выбрана неслучайно: в России отмечается День славянской культуры и письменности."Своим рекордом я хочу побудить российскую молодежь к изучению своих истоков. Не сидеть с гаджетом в руках, а заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, быть примером для других, настоящим защитником Отечества", — рассказал он.По словам спортсмена, уникальность рекорда по силовому экстриму с Ми-26 состоит в том, что вертолет "снят" без помощи специальных приспособлений. Экстремалы, как он отметил, используют для буксировки транспортных средств такого веса лестницу. Русский Халк задействовал только канат."А самым уникальным и невозможным, с точки зрения обывателя, является то, что одновременно с буксировкой вертолета я надул до разрыва медицинскую грелку объемом три литра", — пояснил Агаджанян.Он также добавил, что уже делал подобное в своих комбинированных трюках, ставших мировыми рекордами.
https://ria.ru/20201109/rekord--1583461733.html
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сергей агаджанян, россия, ми-26, общество

Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке вертолета

16:15 24.05.2021 (обновлено: 17:07 24.05.2021)
 
© Фото : предоставлено Сергеем АгаджаняномСергей Агаджанян (Халк) буксирует вертолет
Сергей Агаджанян (Халк) буксирует вертолет - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : предоставлено Сергеем Агаджаняном
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Сафронов. Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке 40-тонного Ми-26, сообщил РИА Новости президент Федерации силового экстрима, главный тренер российской сборной Василий Грищенко.
Он и зафиксировал достижение по нескольким категориям: "буксировка самого тяжелого вертолета", "буксировка самого тяжелого веса", "буксировка самого тяжелого транспортного средства".
© Фото : Сергей АгаджанянРекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке 40-тонного Ми-26
Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке 40-тонного Ми-26 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Сергей Агаджанян
Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке 40-тонного Ми-26
Спортсмен сдвинул с места и отбуксировал без специальных средств на 17 метров за 42 секунды самый тяжелый в мире вертолет Ми-26. При этом Русский Халк надул до разрыва медицинскую грелку.
Агаджанян заявил РИА Новости, что дата 24 мая выбрана неслучайно: в России отмечается День славянской культуры и письменности.
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"Своим рекордом я хочу побудить российскую молодежь к изучению своих истоков. Не сидеть с гаджетом в руках, а заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, быть примером для других, настоящим защитником Отечества", — рассказал он.
По словам спортсмена, уникальность рекорда по силовому экстриму с Ми-26 состоит в том, что вертолет "снят" без помощи специальных приспособлений. Экстремалы, как он отметил, используют для буксировки транспортных средств такого веса лестницу. Русский Халк задействовал только канат.
"А самым уникальным и невозможным, с точки зрения обывателя, является то, что одновременно с буксировкой вертолета я надул до разрыва медицинскую грелку объемом три литра", — пояснил Агаджанян.
Он также добавил, что уже делал подобное в своих комбинированных трюках, ставших мировыми рекордами.
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