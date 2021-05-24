https://ria.ru/20210524/khalk-1733680556.html

Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке вертолета

Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке вертолета - РИА Новости, 24.05.2021

Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке вертолета

Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке 40-тонного Ми-26, сообщил РИА... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:15

2021-05-24T16:15

2021-05-24T17:07

сергей агаджанян

россия

ми-26

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Сафронов. Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке 40-тонного Ми-26, сообщил РИА Новости президент Федерации силового экстрима, главный тренер российской сборной Василий Грищенко.Он и зафиксировал достижение по нескольким категориям: "буксировка самого тяжелого вертолета", "буксировка самого тяжелого веса", "буксировка самого тяжелого транспортного средства".Спортсмен сдвинул с места и отбуксировал без специальных средств на 17 метров за 42 секунды самый тяжелый в мире вертолет Ми-26. При этом Русский Халк надул до разрыва медицинскую грелку.Агаджанян заявил РИА Новости, что дата 24 мая выбрана неслучайно: в России отмечается День славянской культуры и письменности."Своим рекордом я хочу побудить российскую молодежь к изучению своих истоков. Не сидеть с гаджетом в руках, а заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, быть примером для других, настоящим защитником Отечества", — рассказал он.По словам спортсмена, уникальность рекорда по силовому экстриму с Ми-26 состоит в том, что вертолет "снят" без помощи специальных приспособлений. Экстремалы, как он отметил, используют для буксировки транспортных средств такого веса лестницу. Русский Халк задействовал только канат."А самым уникальным и невозможным, с точки зрения обывателя, является то, что одновременно с буксировкой вертолета я надул до разрыва медицинскую грелку объемом три литра", — пояснил Агаджанян.Он также добавил, что уже делал подобное в своих комбинированных трюках, ставших мировыми рекордами.

https://ria.ru/20201109/rekord--1583461733.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191028/1560311735.html

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сергей агаджанян, россия, ми-26, общество