https://ria.ru/20210524/khadzh-1733616414.html

Саудовскую Аравию просят впустить привитых российскими вакцинами мусульман

Саудовскую Аравию просят впустить привитых российскими вакцинами мусульман - РИА Новости, 24.05.2021

Саудовскую Аравию просят впустить привитых российскими вакцинами мусульман

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запросило у Саудовской Аравии разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых от коронавируса российскими вакцинами, РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:45

2021-05-24T11:45

2021-05-24T11:45

религия и мировоззрение

хадж

рушан аббясов

саудовская аравия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запросило у Саудовской Аравии разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых от коронавируса российскими вакцинами, сообщил РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.В апреле газета "Аль-Оказ" со ссылкой на минздрав королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время хаджа наличие прививки от COVID-19, которая должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V"."Вопрос у нас неясен по поводу нашей российской вакцины. Так как до сих пор, насколько мне известно, ВОЗом не признана ни одна из наших вакцин, которые, безусловно, себя показали эффективно. Тоже на эту тему мы написали властям Саудовской Аравии: если они разрешат ... чтобы нам дали возможность с этой вакцинацией ("Спутником V" или любой другой российской вакциной) отправлять паломников", - сказал он.Ранее Аббясов сообщил РИА Новости, что специальной вакцинации к хаджу в Духовном управлении мусульман организовывать не будут. Он указал, что хадж в этом году будет в середине июля, и паломническая группа будет должна вылетать уже в начале июля, а сам праздник ориентировочно ожидается 20 июля.Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20210524/khadzh-1733614578.html

https://ria.ru/20210413/khadzh-1728117573.html

саудовская аравия

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хадж, рушан аббясов, саудовская аравия