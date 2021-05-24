Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210524/khadzh-1733616414.html
Саудовскую Аравию просят впустить привитых российскими вакцинами мусульман
Саудовскую Аравию просят впустить привитых российскими вакцинами мусульман - РИА Новости, 24.05.2021
Саудовскую Аравию просят впустить привитых российскими вакцинами мусульман
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запросило у Саудовской Аравии разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых от коронавируса российскими вакцинами, РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:45
2021-05-24T11:45
религия и мировоззрение
хадж
рушан аббясов
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728030533_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_6618332df7f97b01b2e2bf6bb9126eac.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запросило у Саудовской Аравии разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых от коронавируса российскими вакцинами, сообщил РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.В апреле газета "Аль-Оказ" со ссылкой на минздрав королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время хаджа наличие прививки от COVID-19, которая должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V"."Вопрос у нас неясен по поводу нашей российской вакцины. Так как до сих пор, насколько мне известно, ВОЗом не признана ни одна из наших вакцин, которые, безусловно, себя показали эффективно. Тоже на эту тему мы написали властям Саудовской Аравии: если они разрешат ... чтобы нам дали возможность с этой вакцинацией ("Спутником V" или любой другой российской вакциной) отправлять паломников", - сказал он.Ранее Аббясов сообщил РИА Новости, что специальной вакцинации к хаджу в Духовном управлении мусульман организовывать не будут. Он указал, что хадж в этом году будет в середине июля, и паломническая группа будет должна вылетать уже в начале июля, а сам праздник ориентировочно ожидается 20 июля.Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20210524/khadzh-1733614578.html
https://ria.ru/20210413/khadzh-1728117573.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728030533_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_4e3ae9c577dc00e54ce24d4616302a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хадж, рушан аббясов, саудовская аравия

Саудовскую Аравию просят впустить привитых российскими вакцинами мусульман

11:45 24.05.2021
 
© AP Photo / Amr NabilМусульмане на утренней молитве исламского священного месяца Рамадан в Большой мечети в городе Мекка, Саудовская Аравия
Мусульмане на утренней молитве исламского священного месяца Рамадан в Большой мечети в городе Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Amr Nabil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ запросило у Саудовской Аравии разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых от коронавируса российскими вакцинами, сообщил РИА Новости заместитель председателя ДУМ РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
В апреле газета "Аль-Оказ" со ссылкой на минздрав королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время хаджа наличие прививки от COVID-19, которая должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V".
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
11:40Религия и мировоззрение
В ДУМ оценили готовность турфирм оперативно отправить россиян в хадж
"Вопрос у нас неясен по поводу нашей российской вакцины. Так как до сих пор, насколько мне известно, ВОЗом не признана ни одна из наших вакцин, которые, безусловно, себя показали эффективно. Тоже на эту тему мы написали властям Саудовской Аравии: если они разрешат ... чтобы нам дали возможность с этой вакцинацией ("Спутником V" или любой другой российской вакциной) отправлять паломников", - сказал он.
Ранее Аббясов сообщил РИА Новости, что специальной вакцинации к хаджу в Духовном управлении мусульман организовывать не будут. Он указал, что хадж в этом году будет в середине июля, и паломническая группа будет должна вылетать уже в начале июля, а сам праздник ориентировочно ожидается 20 июля.
Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.
Паломники совершающие хадж прибыли в Мекку - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 17:24Религия и мировоззрение
Участие россиян в хадже пока под вопросом, заявили в Совете муфтиев
 
Религия и мировоззрениехаджРушан АббясовСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния