https://ria.ru/20210524/khadzh-1733614578.html

В ДУМ оценили готовность турфирм оперативно отправить россиян в хадж

В ДУМ оценили готовность турфирм оперативно отправить россиян в хадж - РИА Новости, 24.05.2021

В ДУМ оценили готовность турфирм оперативно отправить россиян в хадж

Туроператоры, которые организуют хадж, готовы решить технические вопросы с паломничеством за десять дней, если власти Саудовской Аравии назовут квоты для въезда РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:40

2021-05-24T11:40

2021-05-24T11:40

религия и мировоззрение

рушан аббясов

саудовская аравия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Туроператоры, которые организуют хадж, готовы решить технические вопросы с паломничеством за десять дней, если власти Саудовской Аравии назовут квоты для въезда на хадж, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов."Мы ко всему готовы. Хочу сказать, что если Саудовская Аравия примет решение о том, что они разрешают, говорят нам о конкретном решении квоты, которую они дадут - полную, или, скорее всего, сокращенную квоту - я хочу заверить, что наши туроператоры, которые занимаются организацией хаджа, в течение 10 дней готовы закрыть все технические вопросы", - сказал Аббясов. Он подчеркнул, что речь идет о перелетах, проживании паломников, соответствующих договорах. Ранее Аббясов говорил РИА Новости, что специальной вакцинации к хаджу в ДУМ организовывать не будут."Надо понимать, что времени остается все меньше и меньше, потому что хадж в этом году будет в середине июля. То есть группа будет должна вылетать уже в начале июля - это где-то 10-е числа июля. Сам праздник ориентировочно ожидается 20 июля", - указал он.Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20210505/khadzh-1731232685.html

https://ria.ru/20210405/khadzh-1604299339.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рушан аббясов, саудовская аравия