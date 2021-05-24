Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210524/khadzh-1733614578.html
В ДУМ оценили готовность турфирм оперативно отправить россиян в хадж
В ДУМ оценили готовность турфирм оперативно отправить россиян в хадж - РИА Новости, 24.05.2021
В ДУМ оценили готовность турфирм оперативно отправить россиян в хадж
Туроператоры, которые организуют хадж, готовы решить технические вопросы с паломничеством за десять дней, если власти Саудовской Аравии назовут квоты для въезда РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:40
2021-05-24T11:40
религия и мировоззрение
рушан аббясов
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583159_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_dcaf10351a23f365f6e5adab3024eafd.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Туроператоры, которые организуют хадж, готовы решить технические вопросы с паломничеством за десять дней, если власти Саудовской Аравии назовут квоты для въезда на хадж, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов."Мы ко всему готовы. Хочу сказать, что если Саудовская Аравия примет решение о том, что они разрешают, говорят нам о конкретном решении квоты, которую они дадут - полную, или, скорее всего, сокращенную квоту - я хочу заверить, что наши туроператоры, которые занимаются организацией хаджа, в течение 10 дней готовы закрыть все технические вопросы", - сказал Аббясов. Он подчеркнул, что речь идет о перелетах, проживании паломников, соответствующих договорах. Ранее Аббясов говорил РИА Новости, что специальной вакцинации к хаджу в ДУМ организовывать не будут."Надо понимать, что времени остается все меньше и меньше, потому что хадж в этом году будет в середине июля. То есть группа будет должна вылетать уже в начале июля - это где-то 10-е числа июля. Сам праздник ориентировочно ожидается 20 июля", - указал он.Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20210505/khadzh-1731232685.html
https://ria.ru/20210405/khadzh-1604299339.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/31/1558583159_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d4a3d7c7603ae8ff668d2947245f9e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рушан аббясов, саудовская аравия

В ДУМ оценили готовность турфирм оперативно отправить россиян в хадж

11:40 24.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Туроператоры, которые организуют хадж, готовы решить технические вопросы с паломничеством за десять дней, если власти Саудовской Аравии назовут квоты для въезда на хадж, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
"Мы ко всему готовы. Хочу сказать, что если Саудовская Аравия примет решение о том, что они разрешают, говорят нам о конкретном решении квоты, которую они дадут - полную, или, скорее всего, сокращенную квоту - я хочу заверить, что наши туроператоры, которые занимаются организацией хаджа, в течение 10 дней готовы закрыть все технические вопросы", - сказал Аббясов. Он подчеркнул, что речь идет о перелетах, проживании паломников, соответствующих договорах. Ранее Аббясов говорил РИА Новости, что специальной вакцинации к хаджу в ДУМ организовывать не будут.
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 19:27Религия и мировоззрение
Эксперт опасается, что российские паломники могут пропустить хадж
"Надо понимать, что времени остается все меньше и меньше, потому что хадж в этом году будет в середине июля. То есть группа будет должна вылетать уже в начале июля - это где-то 10-е числа июля. Сам праздник ориентировочно ожидается 20 июля", - указал он.
Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:07Религия и мировоззрение
В Совете муфтиев оценили перспективы поездки в хадж мусульман из России
 
Религия и мировоззрениеРушан АббясовСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния