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В Казани выписали еще одного ребенка, раненного при стрельбе в гимназии
В Казани выписали еще одного ребенка, раненного при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 24.05.2021
В Казани выписали еще одного ребенка, раненного при стрельбе в гимназии
Пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходившая лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана девочка выписана в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:48
2021-05-24T09:48
2021-05-24T10:14
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
москва
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Пострадавшая при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходившая лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана девочка выписана в удовлетворительном состоянии, лечение в стационаре продолжают 12 пострадавших школьников, сообщил представитель минздрава республики.Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным минздрава, в минувшую среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Трое пострадавших детей позднее были выписаны из стационара."В стационаре ДРКБ остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии", - сказал журналистам представитель минздрава.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210519/basseyn-1732991603.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, москва, казань, происшествия