Премьер Люксембурга сравнил инцидент с самолетом Ryanair с плохим фильмом
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сравнил историю с посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича с "плохим фильмом".
"Невообразимо, как в плохом фильме: президент захватывает самолет, потому что на его борту находится человек, который критикует его режим. Неважно, журналист это или блогер. Если мы не отреагируем, то мы нигде не можем быть свободны от этого. Это неприемлемо, реакция необходима", - сказал он перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
Лидеры ЕС проводят 24-25 мая саммит в Брюсселе.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.