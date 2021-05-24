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Премьер Люксембурга сравнил инцидент с самолетом Ryanair с плохим фильмом

Премьер Люксембурга сравнил инцидент с самолетом Ryanair с плохим фильмом - РИА Новости, 24.05.2021

Премьер Люксембурга сравнил инцидент с самолетом Ryanair с плохим фильмом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сравнил историю с посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T21:51

2021-05-24T21:51

2021-05-24T21:51

задержание основателя telegram-канала nexta

люксембург

ксавье беттель

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сравнил историю с посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича с "плохим фильмом".Лидеры ЕС проводят 24-25 мая саммит в Брюсселе.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

люксембург

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, люксембург, ксавье беттель, белоруссия, в мире