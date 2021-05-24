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Мишустин обсудил вопросы интеграции с белорусским коллегой
Мишустин обсудил вопросы интеграции с белорусским коллегой - РИА Новости, 24.05.2021
Мишустин обсудил вопросы интеграции с белорусским коллегой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко по телефону обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:11
2021-05-24T21:30
роман головченко
россия
михаил мишустин
снг
минск
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко по телефону обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве, сообщает пресс-служба российского кабмина."Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ.Премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал по телефону своему коллеге из РФ Михаилу Мишустину о ситуации с самолетом Ryanair и недружественных шагах Европы, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства."В ходе разговора глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Белоруссии и России в области внешней политики проинформировал своего российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20210430/mishustin-1730622379.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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роман головченко, россия, михаил мишустин, снг, минск, в мире, белоруссия

Мишустин обсудил вопросы интеграции с белорусским коллегой

21:11 24.05.2021 (обновлено: 21:30 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко по телефону обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе предстоящего 27–28 мая в Минске заседания Совета глав правительств СНГ.
Премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал по телефону своему коллеге из РФ Михаилу Мишустину о ситуации с самолетом Ryanair и недружественных шагах Европы, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства.
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"В ходе разговора глава белорусского правительства в рамках обеспечения скоординированных действий Белоруссии и России в области внешней политики проинформировал своего российского коллегу о сложившейся ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
Роман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинСНГМинскВ миреБелоруссия
 
 
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