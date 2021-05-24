https://ria.ru/20210524/innopolis-1733727460.html

ОЭЗ "Иннополис" предлагает иностранным компаниям открыть филиалы

ОЭЗ "Иннополис" предлагает иностранным компаниям открыть филиалы - РИА Новости, 24.05.2021

ОЭЗ "Иннополис" предлагает иностранным компаниям открыть филиалы

Особая экономическая зона "Иннополис" в Татарстане предложила иностранным компаниям открыть представительства на территории ОЭЗ, где сегодня уже работают более... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:09

2021-05-24T20:09

2021-05-24T20:09

республика татарстан

россия

яндекс

иннополис (татарстан)

роман шайхутдинов

сбербанк россии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Особая экономическая зона "Иннополис" в Татарстане предложила иностранным компаниям открыть представительства на территории ОЭЗ, где сегодня уже работают более 200 компаний, в том числе с иностранным участием, сообщает пресс-служба "Иннополиса".В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Законодательной инициативой предусмотрено, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, должны будут создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Данные официальные представительства будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории РФ."Российский город высоких технологий Иннополис предлагает иностранным компаниям открыть представительства на территории особой экономической зоны "Иннополис", где работают более 200 компаний – Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, X5, S7, Росатом, в том числе и компании с иностранным участием – Soramitsu, Schneider Electric и другие", - говорится в сообщенииОтмечается, что в Иннополисе действует комплекс поддерживающих мер. В частности это помощь в подборе IT-кадров (Университет Иннополис ежегодно выпускает квалифицированных IT-специалистов и входит в тройку российских вузов по качеству приема студентов, а местный рекрутинговый центр подбирает IT-кадры по всей России), помощь в открытии филиала (представительства), юридического лица, индивидуальные условия на аренду офиса или рабочие места в коворкинге, гранты от многочисленных партнеров Иннополиса, возможность участия во встречах с крупными экспертами из IT-сферы."Многим зарубежным компаниям Татарстан и инновационный центр Иннополис известен не понаслышке. Республика активно расширяет международные связи и контакты как на правительственном уровне, так и в корпоративном секторе, а у Университета Иннополис богатый опыт работы с мировыми компаниями, иностранными профессорами и научными центрами. Мы готовы предложить в Иннополисе комплекс мер для иностранных IT-компаний в полном соответствии с российским законодательством", - отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.Город высоких технологий Иннополис в Татарстане – это самый молодой город России, где создана вся необходимая инфраструктура для жизни. Сегодня здесь постоянно проживают более 4 тысяч человек, более 70% которых переехали сюда из других регионов России и из-за рубежа. На территории ОЭЗ "Иннополис" осуществляют деятельность 115 компаний-резидентов и 29 партнеров, а также 75 стартапов. Интеллектуальным ядром города является Университет Иннополис – российский ИТ-вуз, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Сегодня в Университете обучаются 823 студента, работают 13 лабораторий и шесть научно-исследовательских центров.

https://na.ria.ru/20201029/innopolis-1582091150.html

https://ria.ru/20201210/innopolis-1588581743.html

россия

иннополис (татарстан)

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, иннополис (татарстан), роман шайхутдинов, сбербанк россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", республика татарстан (татарстан)