Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/immunitet-1733726546.html
На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19
На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19
Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:01
2021-05-24T20:03
распространение коронавируса
astrazeneca
мальта
johnson & johnson
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575658547_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_aa70ae1b1f43785a508d2daf78a34395.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна."Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина - это оружие против вируса", - приводит газета слова Ферна.Министр также отметил, что к понедельнику 70% населения страны будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Начиная с июля, ношение масок на улице будет необязательным для тех, кто прошел полную иммунизацию, планируется дальнейшее смягчение ограничений при низком числе заболеваний. В ближайшие дни также предусматривается введение сертификатов вакцинации.Вакцинация в стране проходит среди граждан в возрасте от 16 лет включительно. Используются препараты Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson &amp; Johnson.
https://ria.ru/20210510/sputnik-1731666012.html
мальта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575658547_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e0a4f47e26eb0ac6e083a15e86522961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
astrazeneca , мальта, johnson & johnson, в мире

На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19

20:01 24.05.2021 (обновлено: 20:03 24.05.2021)
 
© Depositphotos / liubovterletskaТрадиционная мальтийская дверь
Традиционная мальтийская дверь - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Depositphotos / liubovterletska
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна.
"Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина - это оружие против вируса", - приводит газета слова Ферна.
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 16:04Распространение коронавируса
РФПИ: Сан-Марино победило коронавирус благодаря "Спутнику V"
Министр также отметил, что к понедельнику 70% населения страны будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Начиная с июля, ношение масок на улице будет необязательным для тех, кто прошел полную иммунизацию, планируется дальнейшее смягчение ограничений при низком числе заболеваний. В ближайшие дни также предусматривается введение сертификатов вакцинации.
Вакцинация в стране проходит среди граждан в возрасте от 16 лет включительно. Используются препараты Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.
 
Распространение коронавирусаAstraZenecaМальтаJohnson & JohnsonВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния