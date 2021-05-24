https://ria.ru/20210524/immunitet-1733726546.html
На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19
На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19
Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:01
2021-05-24T20:01
2021-05-24T20:03
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна."Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина - это оружие против вируса", - приводит газета слова Ферна.Министр также отметил, что к понедельнику 70% населения страны будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Начиная с июля, ношение масок на улице будет необязательным для тех, кто прошел полную иммунизацию, планируется дальнейшее смягчение ограничений при низком числе заболеваний. В ближайшие дни также предусматривается введение сертификатов вакцинации.Вакцинация в стране проходит среди граждан в возрасте от 16 лет включительно. Используются препараты Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.
https://ria.ru/20210510/sputnik-1731666012.html
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astrazeneca , мальта, johnson & johnson, в мире