https://ria.ru/20210524/immunitet-1733726546.html

На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19

На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

На Мальте достигли коллективного иммунитета от COVID-19

Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:01

2021-05-24T20:01

2021-05-24T20:03

распространение коронавируса

astrazeneca

мальта

johnson & johnson

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мальта достигла коллективного иммунитета от коронавруса, 42% населения прошли полную иммунизацию, сообщает издание Times of Malta со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна."Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина - это оружие против вируса", - приводит газета слова Ферна.Министр также отметил, что к понедельнику 70% населения страны будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Начиная с июля, ношение масок на улице будет необязательным для тех, кто прошел полную иммунизацию, планируется дальнейшее смягчение ограничений при низком числе заболеваний. В ближайшие дни также предусматривается введение сертификатов вакцинации.Вакцинация в стране проходит среди граждан в возрасте от 16 лет включительно. Используются препараты Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

https://ria.ru/20210510/sputnik-1731666012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , мальта, johnson & johnson, в мире