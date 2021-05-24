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В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google
В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google - РИА Новости, 24.05.2021
В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google
Роскомнадзор объявил, что может применить к сервисам Google меры по замедлению трафика, так как компания не в полной мере выполняет требования по удалению... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:58
2021-05-24T17:07
youtube
технологии
общество
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Роскомнадзор объявил, что может применить к сервисам Google меры по замедлению трафика, так как компания не в полной мере выполняет требования по удалению запрещенного в России контента.Речь идет о материалах с детской порнографией, наркоконтентом, призывами к суициду или участию в незаконных акциях и тому подобной информацией.В ведомстве отметили, что направили администрации Google не менее 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких материалов. Если интернет-платформа не ограничит доступ к ним в течение суток, ее оштрафуют на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до одной десятой от годовой выручки компании.По данным Роскомназдора, на сегодняшний день на YouTube остается порядка пяти тысяч запрещенных материалов, три с половиной тысячи — это призывы к экстремизму.Еще одна претензия касается исключения из поисковой выдачи на территории России ссылок на запрещенный контент. В ведомстве отметили, что Google не удаляет от 20 до 30 процентов таких ссылок, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, ресурсы с детской порнографией и онлайн-магазины по продаже наркотиков.До сих пор Роскомнадзор замедлял трафик только для Twitter — эту меру ввели с 10 марта, основанием также стало недостаточное удаление запрещенного контента. Но 17 мая ведомство частично сняло ограничения, положительно оценив усилия соцсети. С тех пор на первое место по количеству неудаленных материалов вышел Google.
https://ria.ru/20210419/google-1728985813.html
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youtube, технологии, общество, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google

15:58 24.05.2021 (обновлено: 17:07 24.05.2021)
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Jens Meyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Роскомнадзор объявил, что может применить к сервисам Google меры по замедлению трафика, так как компания не в полной мере выполняет требования по удалению запрещенного в России контента.
Речь идет о материалах с детской порнографией, наркоконтентом, призывами к суициду или участию в незаконных акциях и тому подобной информацией.
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В ведомстве отметили, что направили администрации Google не менее 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких материалов. Если интернет-платформа не ограничит доступ к ним в течение суток, ее оштрафуют на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до одной десятой от годовой выручки компании.
По данным Роскомназдора, на сегодняшний день на YouTube остается порядка пяти тысяч запрещенных материалов, три с половиной тысячи — это призывы к экстремизму.
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Еще одна претензия касается исключения из поисковой выдачи на территории России ссылок на запрещенный контент. В ведомстве отметили, что Google не удаляет от 20 до 30 процентов таких ссылок, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, ресурсы с детской порнографией и онлайн-магазины по продаже наркотиков.
До сих пор Роскомнадзор замедлял трафик только для Twitter — эту меру ввели с 10 марта, основанием также стало недостаточное удаление запрещенного контента. Но 17 мая ведомство частично сняло ограничения, положительно оценив усилия соцсети. С тех пор на первое место по количеству неудаленных материалов вышел Google.
 
YouTubeТехнологииОбществоРоссияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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