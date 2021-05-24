https://ria.ru/20210524/google-1733676158.html

В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google

В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google - РИА Новости, 24.05.2021

В Роскомнадзоре допустили замедление трафика сервисов Google

Роскомнадзор объявил, что может применить к сервисам Google меры по замедлению трафика, так как компания не в полной мере выполняет требования по удалению... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:58

2021-05-24T15:58

2021-05-24T17:07

youtube

технологии

общество

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:106:2906:1741_1920x0_80_0_0_b5c8fa8b78a6aa32fe73ac95a765862b.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Роскомнадзор объявил, что может применить к сервисам Google меры по замедлению трафика, так как компания не в полной мере выполняет требования по удалению запрещенного в России контента.Речь идет о материалах с детской порнографией, наркоконтентом, призывами к суициду или участию в незаконных акциях и тому подобной информацией.В ведомстве отметили, что направили администрации Google не менее 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления таких материалов. Если интернет-платформа не ограничит доступ к ним в течение суток, ее оштрафуют на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до одной десятой от годовой выручки компании.По данным Роскомназдора, на сегодняшний день на YouTube остается порядка пяти тысяч запрещенных материалов, три с половиной тысячи — это призывы к экстремизму.Еще одна претензия касается исключения из поисковой выдачи на территории России ссылок на запрещенный контент. В ведомстве отметили, что Google не удаляет от 20 до 30 процентов таких ссылок, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, ресурсы с детской порнографией и онлайн-магазины по продаже наркотиков.До сих пор Роскомнадзор замедлял трафик только для Twitter — эту меру ввели с 10 марта, основанием также стало недостаточное удаление запрещенного контента. Но 17 мая ведомство частично сняло ограничения, положительно оценив усилия соцсети. С тех пор на первое место по количеству неудаленных материалов вышел Google.

https://ria.ru/20210419/google-1728985813.html

https://ria.ru/20210417/reshenie-1728734884.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, технологии, общество, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)