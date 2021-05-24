https://ria.ru/20210524/google-1733582688.html

Google подала в суд на Роскомнадзор

Google подала в суд на Роскомнадзор - РИА Новости, 24.05.2021

Google подала в суд на Роскомнадзор

Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T03:37

2021-05-24T03:37

2021-05-24T11:53

россия

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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москва

технологии

происшествия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года, сообщает "Коммерсантъ".По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.Как пояснили газете в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент", размещенный на YouTube, принадлежащем Google."Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", — сказали изданию в ведомстве.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигурантов дела задержали в преддверии или после первых несанкционированных митингов.

https://ria.ru/20210523/youtube-1733538481.html

https://ria.ru/20210522/intervyu-1733445547.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, москва, технологии, происшествия