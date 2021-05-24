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Google подала в суд на Роскомнадзор
Google подала в суд на Роскомнадзор - РИА Новости, 24.05.2021
Google подала в суд на Роскомнадзор
Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T03:37
2021-05-24T11:53
россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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москва
технологии
происшествия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года, сообщает "Коммерсантъ".По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.Как пояснили газете в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент", размещенный на YouTube, принадлежащем Google."Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", — сказали изданию в ведомстве.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигурантов дела задержали в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
https://ria.ru/20210523/youtube-1733538481.html
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россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, москва, технологии, происшествия

Google подала в суд на Роскомнадзор

03:37 24.05.2021 (обновлено: 11:53 24.05.2021)
 
CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года, сообщает "Коммерсантъ".

"Одиннадцатого мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля", — говорится в сообщении.

По словам главы дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.
Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.
Как пояснили газете в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент", размещенный на YouTube, принадлежащем Google.
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"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", — сказали изданию в ведомстве.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигурантов дела задержали в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
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