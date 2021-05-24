https://ria.ru/20210524/fond-1733621810.html

Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра"

Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра" - РИА Новости, 24.05.2021

Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра"

Правительство РФ утвердило состав совета фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:12

2021-05-24T12:12

2021-05-24T12:12

фонд "круг добра"

россия

павел кадочников

анна кузнецова

светлана бондарчук

здоровье - общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

правительство рф

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав совета фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Председателем совета назначен замминистра здравоохранения Наталья Хорова. Кроме того, в состав вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, замруководителя ФНС Светлана Бондарчук, первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, директор Департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян, замминистра финансов Павел Кадочников, замминистра здравоохранения Евгений Камкин.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.

https://ria.ru/20210513/mukovistsidoz-1732200501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "круг добра", россия, павел кадочников, анна кузнецова, светлана бондарчук, здоровье - общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), правительство рф, общество