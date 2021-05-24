https://ria.ru/20210524/fond-1733621810.html
Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра"
Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра" - РИА Новости, 24.05.2021
Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра"
Правительство РФ утвердило состав совета фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:12
2021-05-24T12:12
2021-05-24T12:12
фонд "круг добра"
россия
павел кадочников
анна кузнецова
светлана бондарчук
здоровье - общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_de4c9bc6bb33ae2bd326fd0375c5bd87.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав совета фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Председателем совета назначен замминистра здравоохранения Наталья Хорова. Кроме того, в состав вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, замруководителя ФНС Светлана Бондарчук, первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, директор Департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян, замминистра финансов Павел Кадочников, замминистра здравоохранения Евгений Камкин.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
https://ria.ru/20210513/mukovistsidoz-1732200501.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_342:0:2222:1410_1920x0_80_0_0_78240e799c6a3d82de9c9378ed45d31b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "круг добра", россия, павел кадочников, анна кузнецова, светлана бондарчук, здоровье - общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), правительство рф, общество