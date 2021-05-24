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Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра"
Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра" - РИА Новости, 24.05.2021
Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра"
Правительство РФ утвердило состав совета фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:12
2021-05-24T12:12
фонд "круг добра"
россия
павел кадочников
анна кузнецова
светлана бондарчук
здоровье - общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
правительство рф
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав совета фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Председателем совета назначен замминистра здравоохранения Наталья Хорова. Кроме того, в состав вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, замруководителя ФНС Светлана Бондарчук, первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, директор Департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян, замминистра финансов Павел Кадочников, замминистра здравоохранения Евгений Камкин.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
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фонд "круг добра", россия, павел кадочников, анна кузнецова, светлана бондарчук, здоровье - общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), правительство рф, общество

Правительство утвердило состав совета фонда "Круг добра"

12:12 24.05.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав совета фонда "Круг добра", который поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав совета Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра", - говорится в документе.
Председателем совета назначен замминистра здравоохранения Наталья Хорова. Кроме того, в состав вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, замруководителя ФНС Светлана Бондарчук, первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, директор Департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян, замминистра финансов Павел Кадочников, замминистра здравоохранения Евгений Камкин.
Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
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Фонд "Круг добра"РоссияПавел КадочниковАнна КузнецоваСветлана БондарчукЗдоровье - ОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)Правительство РФОбщество
 
 
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