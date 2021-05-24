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Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию

Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2021

Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию

Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге, заявил... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:22

2021-05-24T18:22

2021-05-24T19:19

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.Он рассказал, что посла Латвии Эйнарса Семаниса пригласили во внешнеполитическое ведомство.По его словам, белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг.Послу Латвии вручили соответствующую ноту протеста.Поэтому послу предложили покинуть Белоруссию в течение 24 часов, а всему дипломатическому и административно-техническому составу дали на это 48 часов. В стране должен остаться один сотрудник для ухода за зданием.Макей отметил, что в Минске готовы к симметричному ответу Риги, но на данном этапе не видят для себя возможности работать с нынешним составом посольства Латвии.В МИД балтийской республики заявили, что страна высылает посла Белоруссии и дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.Ранее среди флагов стран, которые представляют команды на Чемпионате мира по хоккею в Риге, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.Позднее посол Латвии в Минске заявил, что флаг сменили после инцидента с самолетом Ryanair. По его словам, Рига считает, что ситуация с лайнером не соответствует международному праву.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/belorussiya-1733704430.html

https://ria.ru/20210524/britaniya-1733707928.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

https://ria.ru/20210524/lavrov-1733655267.html

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белоруссия

рига

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