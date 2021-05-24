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Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию
Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию - РИА Новости, 24.05.2021
Сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию
Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге, заявил... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:22
2021-05-24T18:22
2021-05-24T19:19
ryanair
telegram (приложение)
эдвард сноуден
эво моралес
владимир макей
вильнюс
сша
задержание основателя telegram-канала nexta
мид белоруссии
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.Он рассказал, что посла Латвии Эйнарса Семаниса пригласили во внешнеполитическое ведомство.По его словам, белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг.Послу Латвии вручили соответствующую ноту протеста.Поэтому послу предложили покинуть Белоруссию в течение 24 часов, а всему дипломатическому и административно-техническому составу дали на это 48 часов. В стране должен остаться один сотрудник для ухода за зданием.Макей отметил, что в Минске готовы к симметричному ответу Риги, но на данном этапе не видят для себя возможности работать с нынешним составом посольства Латвии.В МИД балтийской республики заявили, что страна высылает посла Белоруссии и дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.Ранее среди флагов стран, которые представляют команды на Чемпионате мира по хоккею в Риге, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.Позднее посол Латвии в Минске заявил, что флаг сменили после инцидента с самолетом Ryanair. По его словам, Рига считает, что ситуация с лайнером не соответствует международному праву.Накануне летевший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении гостайны.
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ryanair, telegram (приложение), эдвард сноуден, эво моралес, владимир макей , вильнюс, сша, задержание основателя telegram-канала nexta, мид белоруссии, латвия, белоруссия, рига, в мире
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Белоруссия
высылает посла Латвии
и других сотрудников посольства этой страны из-за инцидента, связанного с государственным флагом республики в Риге
, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей
.
Он рассказал, что посла Латвии Эйнарса Семаниса пригласили во внешнеполитическое ведомство.
"Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом, ему было четко доведено, что это было циничным попранием всех норм международного права, фактически — актом государственного вандализма", — объяснил глава МИД.
По его словам, белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг.
Послу Латвии вручили соответствующую ноту протеста.
"Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", — добавил Макей.
Поэтому послу предложили покинуть Белоруссию в течение 24 часов, а всему дипломатическому и административно-техническому составу дали на это 48 часов. В стране должен остаться один сотрудник для ухода за зданием.
Макей отметил, что в Минске готовы к симметричному ответу Риги, но на данном этапе не видят для себя возможности работать с нынешним составом посольства Латвии.
В МИД балтийской республики заявили, что страна высылает посла Белоруссии и дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
Ранее среди флагов стран, которые представляют команды на Чемпионате мира по хоккею в Риге, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Позднее посол Латвии в Минске заявил, что флаг сменили после инцидента с самолетом Ryanair. По его словам, Рига считает, что ситуация с лайнером не соответствует международному праву.
Накануне летевший из Афин в Вильнюс
лайнер ирландской авиакомпании Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram
-канала Nexta, признанного в республике экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Эта ситуация вызвала критику со стороны Запада, несмотря на то что практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее. Наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению лайнера президента Боливии Эво Моралеса
в Вене
в 2013 году. Причиной стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден
, обвиняемый в США
в разглашении гостайны.