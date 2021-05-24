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Уголовное дело россиянина Кирилла Фирсова в США
Уголовное дело россиянина Кирилла Фирсова в США - РИА Новости, 24.05.2021
Уголовное дело россиянина Кирилла Фирсова в США
Россиянин Кирилл Фирсов был задержан ФБР 7 марта 2020 года в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:30
2021-05-24T02:30
россия
сша
справки
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Россиянин Кирилл Фирсов был задержан ФБР 7 марта 2020 года в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Фирсов прибыл в Нью-Йорк рейсом из Москвы. В аэропорту он был остановлен сотрудником таможенной службы, который идентифицировал его по фотографии из ориентировки. Там же, в аэропорту, как лицо, объявленное в розыск штатом Калифорния, Фирсова опознали и агенты ФБР. Он был помещен под стражу. По данным СМИ, Фирсов родился в Краснодаре в 1991 году, окончил пограничный институт ФСБ в Москве. В аккаунте Twitter россиянин называет себя веб-разработчиком и исследователем систем безопасности. Он неоднократно побеждал в проводимых крупной российской IT-фирмой Positive Technologies киберсоревнованиях по "контролируемому взлому" в рамках киберфестиваля Positive Hack Days. По данным американских властей, Фирсов занимался администрированием онлайн-платформы deer.io, обслуживающей киберпреступников. По информации Минюста США, киберпреступники могли арендовать магазин на сайте за 800 рублей в месяц, оплата осуществлялась с помощью биткоинов либо через систему денежных переводов.Американские силовики считают, что магазины, регистрируемые на площадке Фирсова, торговали криминальными сервисами – аккаунтами на видеоиграх, номерами социального страхования и прочей персональной информацией резидентов европейских стран и США.Согласно материалам дела, платформа была запущена в октябре 2013 года и по состоянию на март 2020 года там были размещены около 3000 магазинов, объем продаж через нее превышал 17 миллионов долларов. ФБР утверждает, что Фирсов "не только управлял платформой, но и рекламировал ее на форумах для хакеров".Согласно материалам дела, агенты ФБР 4 марта 2020 года совершили "контрольную закупку" и приобрели около 1100 игровых аккаунтов, оплатив покупку криптовалютой. После оплаты правоохранители получили учетные данные от аккаунтов игроков, включая имя пользователя и пароль для каждой. По данным следствия, из 1100 этих учетных записей 249 оказались взломанными учетными записями неназванной компании А. Данная компания подтвердила, что если хакер получал доступ к имени пользователя и паролю, то он получал возможность использовать эту учетную запись сам. При этом учетная запись игрока обеспечивает доступ ко всей его медиатеке, а также часто имеет связанные способы оплаты. 5 марта 2020 года ФБР приобрело еще более трех тысяч записей с личными данными в двух магазинах, расплатившись биткоинами. Используя приобретенную информацию, следователи смогли узнать имена, даты рождения и номера социального страхования для ряда лиц, проживающих в округе Сан-Диего. 24 марта 2020 года ФБР сообщило о ликвидации платформы deer.io. 21 января 2021 года Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США. Фирсов в рамках сделки со следствием согласился на тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Фирсов сообщил, что в основном его жертвами были россияне, но около 1,2 миллиона долларов удалось заработать на продаже информации об американцах. Ожидается, что приговор Кириллу Фирсову будет вынесен 24 мая 2021 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
россия, сша, справки

Уголовное дело россиянина Кирилла Фирсова в США

02:30 24.05.2021
 
© Фото : Youtube-канал Кирилла ФирсоваКирилл Фирсов
Кирилл Фирсов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Youtube-канал Кирилла Фирсова
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Россиянин Кирилл Фирсов был задержан ФБР 7 марта 2020 года в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Фирсов прибыл в Нью-Йорк рейсом из Москвы. В аэропорту он был остановлен сотрудником таможенной службы, который идентифицировал его по фотографии из ориентировки. Там же, в аэропорту, как лицо, объявленное в розыск штатом Калифорния, Фирсова опознали и агенты ФБР. Он был помещен под стражу.
По данным СМИ, Фирсов родился в Краснодаре в 1991 году, окончил пограничный институт ФСБ в Москве.
В аккаунте Twitter россиянин называет себя веб-разработчиком и исследователем систем безопасности. Он неоднократно побеждал в проводимых крупной российской IT-фирмой Positive Technologies киберсоревнованиях по "контролируемому взлому" в рамках киберфестиваля Positive Hack Days.
По данным американских властей, Фирсов занимался администрированием онлайн-платформы deer.io, обслуживающей киберпреступников. По информации Минюста США, киберпреступники могли арендовать магазин на сайте за 800 рублей в месяц, оплата осуществлялась с помощью биткоинов либо через систему денежных переводов.
Американские силовики считают, что магазины, регистрируемые на площадке Фирсова, торговали криминальными сервисами – аккаунтами на видеоиграх, номерами социального страхования и прочей персональной информацией резидентов европейских стран и США.
Согласно материалам дела, платформа была запущена в октябре 2013 года и по состоянию на март 2020 года там были размещены около 3000 магазинов, объем продаж через нее превышал 17 миллионов долларов.
ФБР утверждает, что Фирсов "не только управлял платформой, но и рекламировал ее на форумах для хакеров".
Согласно материалам дела, агенты ФБР 4 марта 2020 года совершили "контрольную закупку" и приобрели около 1100 игровых аккаунтов, оплатив покупку криптовалютой. После оплаты правоохранители получили учетные данные от аккаунтов игроков, включая имя пользователя и пароль для каждой. По данным следствия, из 1100 этих учетных записей 249 оказались взломанными учетными записями неназванной компании А. Данная компания подтвердила, что если хакер получал доступ к имени пользователя и паролю, то он получал возможность использовать эту учетную запись сам. При этом учетная запись игрока обеспечивает доступ ко всей его медиатеке, а также часто имеет связанные способы оплаты.
5 марта 2020 года ФБР приобрело еще более трех тысяч записей с личными данными в двух магазинах, расплатившись биткоинами. Используя приобретенную информацию, следователи смогли узнать имена, даты рождения и номера социального страхования для ряда лиц, проживающих в округе Сан-Диего.
24 марта 2020 года ФБР сообщило о ликвидации платформы deer.io.
21 января 2021 года Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США. Фирсов в рамках сделки со следствием согласился на тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.
Фирсов сообщил, что в основном его жертвами были россияне, но около 1,2 миллиона долларов удалось заработать на продаже информации об американцах.
Ожидается, что приговор Кириллу Фирсову будет вынесен 24 мая 2021 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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