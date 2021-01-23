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Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США
Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США
Гражданин России Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США, говорится в документах суда. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:22
2021-01-23T14:35
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин России Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США, говорится в документах суда.Фирсов в рамках сделки со следствием согласился на тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Сделку предстоит утвердить суду, после чего будет вынесен приговор.Россиянин признал, что был администратором сайта deer.io, где продавалась украденная информация о кредитных картах и другие персональные данные. В частности, он торговал номерами социального страхования, датами рождения и адресами американцев — этой информации зачастую достаточно для того, чтобы мошенническим образом получить кредитную карту или кредит на имя жертвы.Как следует из материалов сделки, сайт функционировал с 2013 по 2020 год, доход от незаконных продаж составил 17 миллионов долларов.Фирсов сообщил, что в основном его жертвами были россияне, но около 1,2 миллиона долларов удалось заработать на продаже информации об американцах. Этот факт позволил ФБР преследовать Фирсова и задержать его по приезде в страну. Россиянина арестовали 7 марта после того, как он прилетел в Нью-Йорк. За три дня до этого ФБР осуществило "контрольную закупку" у него на сайте, приобретя информацию о 1100 геймерах за 20 долларов в биткоинах.
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россия, сша, в мире

Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США

01:22 23.01.2021 (обновлено: 14:35 23.01.2021)
 
© Фото : Youtube-канал Кирилла ФирсоваТрэвел-блогер Кирилл Фирсов
Трэвел-блогер Кирилл Фирсов - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Фото : Youtube-канал Кирилла Фирсова
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин России Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США, говорится в документах суда.
Фирсов в рамках сделки со следствием согласился на тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Сделку предстоит утвердить суду, после чего будет вынесен приговор.
Россиянин признал, что был администратором сайта deer.io, где продавалась украденная информация о кредитных картах и другие персональные данные. В частности, он торговал номерами социального страхования, датами рождения и адресами американцев — этой информации зачастую достаточно для того, чтобы мошенническим образом получить кредитную карту или кредит на имя жертвы.
Как следует из материалов сделки, сайт функционировал с 2013 по 2020 год, доход от незаконных продаж составил 17 миллионов долларов.
Фирсов сообщил, что в основном его жертвами были россияне, но около 1,2 миллиона долларов удалось заработать на продаже информации об американцах. Этот факт позволил ФБР преследовать Фирсова и задержать его по приезде в страну.
Россиянина арестовали 7 марта после того, как он прилетел в Нью-Йорк. За три дня до этого ФБР осуществило "контрольную закупку" у него на сайте, приобретя информацию о 1100 геймерах за 20 долларов в биткоинах.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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