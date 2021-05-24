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Лидеры ЕС решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов
Лидеры ЕС решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов - РИА Новости, 24.05.2021
Лидеры ЕС решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов
Лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T22:58
2021-05-24T23:41
задержание основателя telegram-канала nexta
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите."Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний", - указывается в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля – Барендом Лейтсем.В выводах также подчеркивается, что ЕС призывает европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.Европейский совет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.
https://ria.ru/20210524/lufthansa-1733736793.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, белоруссия, в мире

Лидеры ЕС решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов

22:58 24.05.2021 (обновлено: 23:41 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите.
"Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний", - указывается в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля – Барендом Лейтсем.
В выводах также подчеркивается, что ЕС призывает европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.
Европейский совет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
21:34
Lufthansa приостановит полеты над Белоруссией
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
18:00
Эксперт оценил потери Белоруссии от возможных запретов на полеты над ней
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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