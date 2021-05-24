https://ria.ru/20210524/evrosoyuz-1733744475.html

Лидеры ЕС решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов

Лидеры ЕС решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов - РИА Новости, 24.05.2021

Лидеры ЕС решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов

Лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T22:58

2021-05-24T22:58

2021-05-24T23:41

задержание основателя telegram-канала nexta

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите."Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний", - указывается в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля – Барендом Лейтсем.В выводах также подчеркивается, что ЕС призывает европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.Европейский совет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.

https://ria.ru/20210524/lufthansa-1733736793.html

https://ria.ru/20210524/oblet-1733704987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, белоруссия, в мире