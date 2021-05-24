https://ria.ru/20210524/evrosoyuz-1733744037.html

Лидеры стран Евросоюза призвали ввести новые санкции против Белоруссии

Лидеры стран Евросоюза призвали ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021

Лидеры стран Евросоюза призвали ввести новые санкции против Белоруссии

Лидеры ЕС на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T22:57

2021-05-24T22:57

2021-05-24T23:37

нато

сша

задержание основателя telegram-канала nexta

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента в Белоруссии на саммите Евросоюза в Брюсселе.Участники саммита ЕС подчеркнули, что также призывают принять адресные экономические санкции. "Главе евродипломатии поручается подготовить соответствующие предложения", - подчеркивается в выводах по итогам обсуждения Белоруссии.Кроме того, лидеры ЕС призвали освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, говорится в выводах по итогам обсуждения.Лидеры ЕС также призвали провести расследование в связи с "беспрецедентной и неприемлемой" посадкой самолета в Минске.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить белорусского журналиста.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены. В настоящее время готовится четвертый пакет антибелорусских санкций, он должен быть обнародован в ближайшие недели.

https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html

https://ria.ru/20210524/evrosoyuz-1733744475.html

сша

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сша, задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, минск, белоруссия, в мире