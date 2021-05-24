Лидеры стран Евросоюза призвали ввести новые санкции против Белоруссии
22:57 24.05.2021 (обновлено: 23:37 24.05.2021)
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Лидеры ЕС на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента в Белоруссии на саммите Евросоюза в Брюсселе.
"Евросовет призывает Совет ЕС как можно быстрее согласовать дополнительный список физических лиц и организаций в соответствии с действующими режимами санкций", - говорится в документе.
Участники саммита ЕС подчеркнули, что также призывают принять адресные экономические санкции. "Главе евродипломатии поручается подготовить соответствующие предложения", - подчеркивается в выводах по итогам обсуждения Белоруссии.
Кроме того, лидеры ЕС призвали освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, говорится в выводах по итогам обсуждения.
"Евросовет решительно осуждает принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полета… Европейский совет призывает немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, свобода передвижения должна быть им гарантирована", - указывается в документе.
Лидеры ЕС также призвали провести расследование в связи с "беспрецедентной и неприемлемой" посадкой самолета в Минске.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить белорусского журналиста.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены. В настоящее время готовится четвертый пакет антибелорусских санкций, он должен быть обнародован в ближайшие недели.