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Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино вызвал в понедельник постпреда Белоруссии при Европейском союзе Александра Михневича, чтобы... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:28
2021-05-24T15:28
2021-05-24T15:42
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино вызвал в понедельник постпреда Белоруссии при Европейском союзе Александра Михневича, чтобы выразить ему решительное осуждение в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair, посаженном в воскресенье в Минске, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, минск, белоруссия, в мире