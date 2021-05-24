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Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино вызвал в понедельник постпреда Белоруссии при Европейском союзе Александра Михневича, чтобы... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:28

2021-05-24T15:28

2021-05-24T15:42

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино вызвал в понедельник постпреда Белоруссии при Европейском союзе Александра Михневича, чтобы выразить ему решительное осуждение в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair, посаженном в воскресенье в Минске, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы.

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, евросоюз, минск, белоруссия, в мире