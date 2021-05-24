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Вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года "Вечные"
Вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года "Вечные" - РИА Новости, 24.05.2021
Вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года "Вечные"
Киностудия Marvel опубликовала на YouTube первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов этого года — блокбастера "Вечные". РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:15
2021-05-24T19:15
2021-05-24T19:15
ричард мэдден
сальма хайек
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Киностудия Marvel опубликовала на YouTube первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов этого года — блокбастера "Вечные". И хотя в ролике не раскрывают детали сюжета, он дает зрителям некоторое представление о том, чего ждать от фильма.В трейлере рассказывают, что Вечные — представители бессмертной инопланетной разы, которые обладают сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз. Однако прибытие нового врага вынуждает команду супергероев раскрыть себя. Главные роли в фильме, снятом обладательницей премии "Оскар" Хлоей Чжао, исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие. Премьера "Вечных" в российский прокат запланирована на 4 ноября этого года.
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ричард мэдден, сальма хайек, анджелина джоли (войт), кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, youtube
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Киностудия Marvel опубликовала на YouTube первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов этого года — блокбастера "Вечные".
И хотя в ролике не раскрывают детали сюжета, он дает зрителям некоторое представление о том, чего ждать от фильма.
В трейлере рассказывают, что Вечные — представители бессмертной инопланетной разы, которые обладают сверхсилами. Они живут на Земле уже много тысяч лет и тайно защищают людей от разных угроз. Однако прибытие нового врага вынуждает команду супергероев раскрыть себя.
Главные роли в фильме, снятом обладательницей премии "Оскар" Хлоей Чжао, исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие.
Премьера "Вечных" в российский прокат запланирована на 4 ноября этого года.