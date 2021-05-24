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Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа
Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа - РИА Новости, 24.05.2021
Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа
Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики — эпоха нефти и газа скоро закончится, считает... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:52
2021-05-24T15:43
цены на нефть
мэа
русал
международное энергетическое агентство
олег дерипаска
экономика
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики — эпоха нефти и газа скоро закончится, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец "Эн+ Груп" (ей принадлежат контрольный пакет акций "Русала" и электроэнергетические активы).Так он прокомментировал в своем Telegram-канале доклад МЭА, в котором говорится, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков."Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче", — отметил Дерипаска.Он обратил внимание на прогноз по спросу на уголь и нефть — агентство считает, что к 2050 году он упадет на 90 и 75 процентов соответственно. При этом отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых, а в развитых странах затраты семьи на энергетику снизятся с 2,8 до 2,3 тысячи долларов. "В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры", — добавил бизнесмен.По его мнению, это отличный повод задуматься, не настал ли момент по-настоящему менять глобальную экономику. "Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что напротив — это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется", — уверен Дерипаска.Предприниматель подчеркнул, что необходимо создать реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам "дальше гробить планету", демонстративно нарушая международные нормы.
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цены на нефть, мэа, русал, международное энергетическое агентство, олег дерипаска, экономика

Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа

14:52 24.05.2021 (обновлено: 15:43 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) дают отличный повод задуматься о будущем энергетики — эпоха нефти и газа скоро закончится, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец "Эн+ Груп" (ей принадлежат контрольный пакет акций "Русала" и электроэнергетические активы).
Так он прокомментировал в своем Telegram-канале доклад МЭА, в котором говорится, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков.
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19 мая, 11:05В мире
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"Неожиданно. Поворот МЭА к безуглеводородной тематике никто не ждал так скоро. Организация всегда поддерживала сектор ископаемого топлива. Теперь же они прямо говорят — переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но еще и богаче", — отметил Дерипаска.
Он обратил внимание на прогноз по спросу на уголь и нефть — агентство считает, что к 2050 году он упадет на 90 и 75 процентов соответственно. При этом отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых, а в развитых странах затраты семьи на энергетику снизятся с 2,8 до 2,3 тысячи долларов.
"В развивающемся мире картина схожая: куда дешевле и эффективнее создание децентрализованной системы из солнечных батарей, чем строительство бесконечных угольных станций и сопутствующей инфраструктуры", — добавил бизнесмен.
По его мнению, это отличный повод задуматься, не настал ли момент по-настоящему менять глобальную экономику.
"Сейчас все боятся, что отказ от нефти повысит безработицу и ударит по ВВП. А МЭА считает, что напротив — это только ускорит рост. Рабочих мест станет больше, появится огромный спрос на инженеров и других технических специалистов, а квалифицированные эксперты из нефтянки прекрасно найдут себе применение в новой экономике. Грамотный инженер без работы точно не останется", — уверен Дерипаска.
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Эксперт объяснил, каковы на самом деле запасы нефти и газа в России
Предприниматель подчеркнул, что необходимо создать реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам "дальше гробить планету", демонстративно нарушая международные нормы.
 
Цены на нефтьМЭАРусалМеждународное энергетическое агентствоОлег ДерипаскаЭкономика
 
 
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