Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210524/episkop-1733635532.html
Сербский епископ предостерег США от ошибки в Косово
Сербский епископ предостерег США от ошибки в Косово - РИА Новости, 24.05.2021
Сербский епископ предостерег США от ошибки в Косово
Епископ Восточноамериканский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:15
2021-05-24T13:16
религия и мировоззрение
джейк салливан
россия
сербская православная церковь
освободительная армия косово
евросоюз
франция
италия
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/20929/24/209292415_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_f5fbb1d59f45c9c35db3cd8a77d3bbae.jpg
БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Епископ Восточноамериканский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за притеснений сербского народа и церкви в крае.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в самопровозглашенной республике Косово в минувшую среду призвали власти в Приштине признать право на землю за уникальным сербским монастырем XIV века Высокие Дечаны. Судебный процесс из-за 24 гектаров монастырской земли продолжался 16 лет, нынешние косовские власти во главе с радикальным движением "Самоопределение" планируют провести там автотрассу. В последнее время снова участились нападения на сербские храмы и имущество в Косово."В письме владыка Ириней обратил особое внимание на актуальные проблемы монастыря Высокие Дечаны, напомнив господину Салливану, что 19 мая наступили пять лет с момента вступления в силу решения конституционного суда этого южного сербского края, согласно которому монастырю должна быть возвращена отнятая земля", - цитирует СПЦ обращение Иринея.Отмечается, что все это время косовоалбанские власти отказываются исполнять решения судов и игнорируют призывы международных структур и дипломатических представителей незамедлительно вернуть землю сербскому монастырю под защитой ЮНЕСКО."Владыка призвал господина Салливана рассмотреть нынешнее положение в Косово и Метохии с точки зрения грубых нарушений прав и свобод человека в отношении сербского населения, а также выступить за прекращение поддержки США косовским властям из-за постоянных гонений СПЦ и сербского народа", - говорится в сообщении.Епископ Рашско-Призренский СПЦ Теодосий, в чьем ведении находятся храмы и монастыри в Косово, в субботней проповеди в церкви Святого Николая в Приштине указал на попытку косовоалбанской администрации убрать Высокие Дечаны и другие памятники сербского духовного наследия из международных списков объектов, находящихся под угрозой. Епархия приводит слова владыки Теодосия, которые назвал присваивание сербского наследия косовоалбанцами попыткой создания за их счет "собственной идентичности и культуры".Приштина ранее потребовала от международной организации по сохранению памятников культуры Europa Nostra убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый международной миссией KFOR под эгидой НАТО. Косовоалбанские власти настаивают на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.
https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html
https://ria.ru/20210520/dechany-1733096833.html
https://ria.ru/20210317/kosovo-1601604299.html
россия
франция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/20929/24/209292415_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c19f84a50cba9b491a8f6fa4bb620191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейк салливан, россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, франция, италия, справки

Сербский епископ предостерег США от ошибки в Косово

13:15 24.05.2021 (обновлено: 13:16 24.05.2021)
 
© Фото : Юлия ПетровскаяМонастырь Грачаница Косово
Монастырь Грачаница Косово - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Юлия Петровская
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Епископ Восточноамериканский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за притеснений сербского народа и церкви в крае.
Посольства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в самопровозглашенной республике Косово в минувшую среду призвали власти в Приштине признать право на землю за уникальным сербским монастырем XIV века Высокие Дечаны. Судебный процесс из-за 24 гектаров монастырской земли продолжался 16 лет, нынешние косовские власти во главе с радикальным движением "Самоопределение" планируют провести там автотрассу. В последнее время снова участились нападения на сербские храмы и имущество в Косово.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 08:00Религия и мировоззрение
"Сербы растеряны". В Косово задумали страшное
"В письме владыка Ириней обратил особое внимание на актуальные проблемы монастыря Высокие Дечаны, напомнив господину Салливану, что 19 мая наступили пять лет с момента вступления в силу решения конституционного суда этого южного сербского края, согласно которому монастырю должна быть возвращена отнятая земля", - цитирует СПЦ обращение Иринея.
Отмечается, что все это время косовоалбанские власти отказываются исполнять решения судов и игнорируют призывы международных структур и дипломатических представителей незамедлительно вернуть землю сербскому монастырю под защитой ЮНЕСКО.
"Владыка призвал господина Салливана рассмотреть нынешнее положение в Косово и Метохии с точки зрения грубых нарушений прав и свобод человека в отношении сербского населения, а также выступить за прекращение поддержки США косовским властям из-за постоянных гонений СПЦ и сербского народа", - говорится в сообщении.
Епископ Рашско-Призренский СПЦ Теодосий, в чьем ведении находятся храмы и монастыри в Косово, в субботней проповеди в церкви Святого Николая в Приштине указал на попытку косовоалбанской администрации убрать Высокие Дечаны и другие памятники сербского духовного наследия из международных списков объектов, находящихся под угрозой. Епархия приводит слова владыки Теодосия, которые назвал присваивание сербского наследия косовоалбанцами попыткой создания за их счет "собственной идентичности и культуры".
Монастырь Высокие Дечаны - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 11:53Религия и мировоззрение
США и страны Европы раскритиковали власти Косово за сербский монастырь
Приштина ранее потребовала от международной организации по сохранению памятников культуры Europa Nostra убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый международной миссией KFOR под эгидой НАТО. Косовоалбанские власти настаивают на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Храм за колючей проволокой - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 11:14Религия и мировоззрение
В Косово обокрали пятую православную церковь за десять дней
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.
 
Религия и мировоззрениеДжейк СалливанРоссияСербская православная церковьОсвободительная армия КосовоЕвросоюзФранцияИталияСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния