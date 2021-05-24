https://ria.ru/20210524/episkop-1733635532.html

Сербский епископ предостерег США от ошибки в Косово

Сербский епископ предостерег США от ошибки в Косово - РИА Новости, 24.05.2021

Сербский епископ предостерег США от ошибки в Косово

Епископ Восточноамериканский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:15

2021-05-24T13:15

2021-05-24T13:16

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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Епископ Восточноамериканский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней призвал советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от поддержки косовоалбанских властей из-за притеснений сербского народа и церкви в крае.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в самопровозглашенной республике Косово в минувшую среду призвали власти в Приштине признать право на землю за уникальным сербским монастырем XIV века Высокие Дечаны. Судебный процесс из-за 24 гектаров монастырской земли продолжался 16 лет, нынешние косовские власти во главе с радикальным движением "Самоопределение" планируют провести там автотрассу. В последнее время снова участились нападения на сербские храмы и имущество в Косово."В письме владыка Ириней обратил особое внимание на актуальные проблемы монастыря Высокие Дечаны, напомнив господину Салливану, что 19 мая наступили пять лет с момента вступления в силу решения конституционного суда этого южного сербского края, согласно которому монастырю должна быть возвращена отнятая земля", - цитирует СПЦ обращение Иринея.Отмечается, что все это время косовоалбанские власти отказываются исполнять решения судов и игнорируют призывы международных структур и дипломатических представителей незамедлительно вернуть землю сербскому монастырю под защитой ЮНЕСКО."Владыка призвал господина Салливана рассмотреть нынешнее положение в Косово и Метохии с точки зрения грубых нарушений прав и свобод человека в отношении сербского населения, а также выступить за прекращение поддержки США косовским властям из-за постоянных гонений СПЦ и сербского народа", - говорится в сообщении.Епископ Рашско-Призренский СПЦ Теодосий, в чьем ведении находятся храмы и монастыри в Косово, в субботней проповеди в церкви Святого Николая в Приштине указал на попытку косовоалбанской администрации убрать Высокие Дечаны и другие памятники сербского духовного наследия из международных списков объектов, находящихся под угрозой. Епархия приводит слова владыки Теодосия, которые назвал присваивание сербского наследия косовоалбанцами попыткой создания за их счет "собственной идентичности и культуры".Приштина ранее потребовала от международной организации по сохранению памятников культуры Europa Nostra убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый международной миссией KFOR под эгидой НАТО. Косовоалбанские власти настаивают на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.

https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html

https://ria.ru/20210520/dechany-1733096833.html

https://ria.ru/20210317/kosovo-1601604299.html

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джейк салливан, россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, франция, италия, справки