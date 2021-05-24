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Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов
Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов - РИА Новости, 24.05.2021
Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов
Экспорт товаров Вологодской области за первый квартал 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,26 миллиарда... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:39
2021-05-24T13:39
2021-05-24T13:39
вологодская область
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ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости. Экспорт товаров Вологодской области за первый квартал 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,26 миллиарда долларов, сообщил замгубернатора области Виталий Тушинов на заседании экспортного совета при губернаторе области.Он добавил, что в регионе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" внедряется экспортный стандарт, состоящий из порядка 15 инструментов поддержки экспортной деятельности предприятий.По его словам, доля традиционных для Вологодской области экспортных позиций – продукции металлургии, химического производства и деревоперерабатывающей промышленности, составила в общей структуре экспорта почти 90%. При этом он отметил, что экспорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров, производимых предприятиями малого и среднего бизнеса, в первом квартале этого года увеличился в 1,8 раза.
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вологодская область, экономика
ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости.
Экспорт товаров Вологодской области
за первый квартал 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,26 миллиарда долларов, сообщил замгубернатора области Виталий Тушинов на заседании экспортного совета при губернаторе области.
Он добавил, что в регионе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" внедряется экспортный стандарт, состоящий из порядка 15 инструментов поддержки экспортной деятельности предприятий.
"Вологодская область – один из российских регионов, который в прошлом году увеличил свои позиции в экспорте. И за три месяца этого года, с января по март, повышение экспорта идет еще на 13% по сравнению с прошлым годом. В первом квартале этого года внешнеторговый оборот региона составил 1,4 миллиарда долларов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Тушинов.
По его словам, доля традиционных для Вологодской области экспортных позиций – продукции металлургии, химического производства и деревоперерабатывающей промышленности, составила в общей структуре экспорта почти 90%. При этом он отметил, что экспорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров, производимых предприятиями малого и среднего бизнеса, в первом квартале этого года увеличился в 1,8 раза.
"Объем экспорта малого и среднего бизнеса у нас растет. Я четко понимаю, что экономику региона невозможно поднять без субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал Тушинов.