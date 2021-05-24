Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
https://ria.ru/20210524/eksport-1733640471.html
Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов
Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов - РИА Новости, 24.05.2021
Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов
Экспорт товаров Вологодской области за первый квартал 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,26 миллиарда... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:39
2021-05-24T13:39
вологодская область
вологодская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40526/57/405265770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11da673160d5e7c409515b16ee347efc.jpg
ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости. Экспорт товаров Вологодской области за первый квартал 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,26 миллиарда долларов, сообщил замгубернатора области Виталий Тушинов на заседании экспортного совета при губернаторе области.Он добавил, что в регионе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" внедряется экспортный стандарт, состоящий из порядка 15 инструментов поддержки экспортной деятельности предприятий.По его словам, доля традиционных для Вологодской области экспортных позиций – продукции металлургии, химического производства и деревоперерабатывающей промышленности, составила в общей структуре экспорта почти 90%. При этом он отметил, что экспорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров, производимых предприятиями малого и среднего бизнеса, в первом квартале этого года увеличился в 1,8 раза.
https://ria.ru/20210520/podderzhka-1733172022.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40526/57/405265770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e714bcaf9fc08afbce83219652ce882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вологодская область, экономика

Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов

13:39 24.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости. Экспорт товаров Вологодской области за первый квартал 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,26 миллиарда долларов, сообщил замгубернатора области Виталий Тушинов на заседании экспортного совета при губернаторе области.
Он добавил, что в регионе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" внедряется экспортный стандарт, состоящий из порядка 15 инструментов поддержки экспортной деятельности предприятий.
"Вологодская область – один из российских регионов, который в прошлом году увеличил свои позиции в экспорте. И за три месяца этого года, с января по март, повышение экспорта идет еще на 13% по сравнению с прошлым годом. В первом квартале этого года внешнеторговый оборот региона составил 1,4 миллиарда долларов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Тушинов.
По его словам, доля традиционных для Вологодской области экспортных позиций – продукции металлургии, химического производства и деревоперерабатывающей промышленности, составила в общей структуре экспорта почти 90%. При этом он отметил, что экспорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров, производимых предприятиями малого и среднего бизнеса, в первом квартале этого года увеличился в 1,8 раза.
"Объем экспорта малого и среднего бизнеса у нас растет. Я четко понимаю, что экономику региона невозможно поднять без субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал Тушинов.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 17:27Вологодская область
Власти Вологодчины продлят региональные меры поддержки бизнеса
 
Вологодская областьВологодская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния