https://ria.ru/20210524/eksport-1733640471.html

Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов

Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов - РИА Новости, 24.05.2021

Экспорт товаров Вологодчины за первый квартал года вырос на 13 процентов

Экспорт товаров Вологодской области за первый квартал 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,26 миллиарда... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:39

2021-05-24T13:39

2021-05-24T13:39

вологодская область

вологодская область

экономика

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ВОЛОГДА, 24 мая – РИА Новости. Экспорт товаров Вологодской области за первый квартал 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,26 миллиарда долларов, сообщил замгубернатора области Виталий Тушинов на заседании экспортного совета при губернаторе области.Он добавил, что в регионе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" внедряется экспортный стандарт, состоящий из порядка 15 инструментов поддержки экспортной деятельности предприятий.По его словам, доля традиционных для Вологодской области экспортных позиций – продукции металлургии, химического производства и деревоперерабатывающей промышленности, составила в общей структуре экспорта почти 90%. При этом он отметил, что экспорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров, производимых предприятиями малого и среднего бизнеса, в первом квартале этого года увеличился в 1,8 раза.

https://ria.ru/20210520/podderzhka-1733172022.html

вологодская область

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вологодская область, экономика