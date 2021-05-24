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В ЛНР опровергли заявление Киева о новых КПП в Донбассе

В ЛНР опровергли заявление Киева о новых КПП в Донбассе - РИА Новости, 24.05.2021

В ЛНР опровергли заявление Киева о новых КПП в Донбассе

Договоренности по открытию двух пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье"в Донбассе так и не были достигнуты, заявила в понедельник... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:07

2021-05-24T19:07

2021-05-24T19:07

алексей арестович

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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Договоренности по открытию двух пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье"в Донбассе так и не были достигнуты, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.Ранее прошли переговоры подгрупп и контактной группы по Донбассу. По итогам украинская делегация в контактной группе в своем Telegram-канале заявила, что на очередном заседании в среду участники переговоров подтвердили взаимные гарантии безопасности для открытия двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения. Представитель ЛНР Ольга Кобцева опровергла заявление делегации Киева о достижении договоренностей по гарантиям безопасности в районе планируемых к открытию пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" у линии соприкосновения. В свою очередь пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович не исключил, что достигнутые договоренности об открытии пунктов пропуска в Донбассе могут сорваться."Заведомо зная об отсутствии необходимых договоренностей в контактной группе об одновременном открытии пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", Арестович пытается отбелить украинскую сторону и в средства массовой информации выдает позицию выгодную для правительства Украины", - заявила Кобцева журналистам, комментируя высказывания Арестовича.Представитель ЛНР уточнила, что такая позиция позволяет преподнести Киев в переговорном процессе в выгодном для него свете."Заявление о том, что открытие пунктов пропуска может в любой момент сорваться, не соответствует действительности по причине того, что срываться нечему", - дополнила Кобцева. Она уточнила, что на сегодняшний день остаются несогласованными два параметра. Во-первых, отсутствие круглосуточных гарантий режима безопасности в районе предполагаемых к открытию пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск- Золотое". А также подтверждение готовности от украинской стороны присутствия патрулей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вдоль линии разграничения на пункте пропуска "Первомайск-Золотое".Кобцева подчеркнула, что данные требования не новые, так как они используются в том числе наряду с другими при работе пункта пропуска "Станица Луганская", и Киев "умышленно блокирует одновременное открытие пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск- Золотое"."Хочу в очередной раз подчеркнуть, что срываться нечему, договоренностей по открытию этих двух КПП достигнуто не было. И делая подобные заявления, украинская сторона пытается оправдать себя за невыполнение собственных обязательств", - подчеркнула представитель ЛНР.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

https://ria.ru/20210520/donbass-1733140283.html

https://ria.ru/20210519/obstrely-1733034981.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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алексей арестович , ольга кобцева, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире