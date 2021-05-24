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Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад - РИА Новости, 24.05.2021
Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
Сравнивать силу американской национальной валюты с тем, что было 30 лет назад, уже не приходится. Его конкурентом стал евро, а некоторые развивающие страны, как РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:15
2021-05-24T02:15
арарат мкртчян
россия
китай
сша
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сравнивать силу американской национальной валюты с тем, что было 30 лет назад, уже не приходится. Его конкурентом стал евро, а некоторые развивающие страны, как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту. Если все же нужна резервная валюта, чаще используют евро, а доллар в какой-то мере становится "тихой гаванью", рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.Он считает, что основными конкурентами доллара являются евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.Чтобы диверсифицировать риски, он советует присмотреться к сырьевым товарам, например, золоту и к евро.
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арарат мкртчян, россия, китай, сша, доллар, рубль, экономика

Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад

02:15 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сравнивать силу американской национальной валюты с тем, что было 30 лет назад, уже не приходится. Его конкурентом стал евро, а некоторые развивающие страны, как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту. Если все же нужна резервная валюта, чаще используют евро, а доллар в какой-то мере становится "тихой гаванью", рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.
Он считает, что основными конкурентами доллара являются евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.
"У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики представляющей ту или иную валюту или экономический перекос", — отметил финансист.
Чтобы диверсифицировать риски, он советует присмотреться к сырьевым товарам, например, золоту и к евро.
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Арарат МкртчянРоссияКитайСШАДолларРубльЭкономика
 
 
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