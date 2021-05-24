https://ria.ru/20210524/dollar-1733577368.html
Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад - РИА Новости, 24.05.2021
Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
Сравнивать силу американской национальной валюты с тем, что было 30 лет назад, уже не приходится. Его конкурентом стал евро, а некоторые развивающие страны, как РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T02:15
2021-05-24T02:15
2021-05-24T02:15
арарат мкртчян
россия
китай
сша
доллар
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276825_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ef450329ef566ead9422406feb0c8a5e.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сравнивать силу американской национальной валюты с тем, что было 30 лет назад, уже не приходится. Его конкурентом стал евро, а некоторые развивающие страны, как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту. Если все же нужна резервная валюта, чаще используют евро, а доллар в какой-то мере становится "тихой гаванью", рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.Он считает, что основными конкурентами доллара являются евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.Чтобы диверсифицировать риски, он советует присмотреться к сырьевым товарам, например, золоту и к евро.
https://ria.ru/20210517/dollar-1732580000.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276825_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_55ec8cf38d4fc83988e2dca9a793a7f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арарат мкртчян, россия, китай, сша, доллар, рубль, экономика