Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210524/dolina-1733588102.html
Чернышенко предложил способ снизить цену туров в Долину гейзеров
Чернышенко предложил способ снизить цену туров в Долину гейзеров - РИА Новости, 24.05.2021
Чернышенко предложил способ снизить цену туров в Долину гейзеров
Оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T08:26
2021-05-24T10:45
туризм
россия
дмитрий чернышенко
алексей чекунков
дальний восток
михаил мишустин
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733601351_0:0:3573:2011_1920x0_80_0_0_e20af4761262079351832569f6bcb2a7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая – РИА Новости. Оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами в Петропавловске-Камчатском.Он рассказал, что планируется синхронизировать по длительности экскурсии к кальдере вулкана Узон и в Долину гейзеров. Нужно будет подкорректировать маршрут, сделать его круговым, чтобы группы могли ходить одна за другой. Чернышенко отметил, что не стоит задача увеличить площадь троп для туристов, проложенных в Долине, нужно увеличить количество одновременно находящихся на площадке групп. При скорректированном маршруте вертолеты будут летать на коротком плече.По словам губернатора региона Владимира Солодова, сейчас стоимость тура в Долину для приезжих составляет 45 тысяч рублей, для жителей Камчатки - 35 тысяч рублей."Дай бог, если выйдем на 10 тысяч, то губернатору уже будет проще ее субсидировать, чтобы делать еще более доступными для граждан посещение таких мест", - добавил вице-премьер.На встрече одна из студенток отметила, что шум от большого числа вертолетов может негативно влиять на обитающих в Долине птиц и медведей."Надо с экологами обсудить, влияет ли шум вертолета на экосистему... Но вертолётов меньше понадобится", - сказал Чернышенко, отметив, что нужно также рассмотреть вопрос использования менее шумных вертолетов.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который присутствовал на встрече со студентами, отметил, что Арсеньевский авиазавод "Прогресс" в Приморье в следующем году, как ожидается, начнет выпуск Ка-62. Это вертолёт такой же вместимости, как и летающий в Долину гейзеров Ми-8, но менее шумный и более современный."Второй аргумент – на Курильском озере и в Долине гейзеров... 8 или 12 вертолетов в сутки – животные, которые там живут, относительно привыкли... Нужно рационально управлять потоками (туристов). Новые технологии и не большое количество вертолётов, а увеличение их пропускной способности, позволят достигнуть этой цели", - добавил министр.Чернышенко на на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая. Правительственная делегация оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока, участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.
https://ria.ru/20210518/kanikuly-1732779807.html
https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html
https://ria.ru/20210523/raskhody-1733508231.html
россия
дальний восток
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733601351_842:0:3573:2048_1920x0_80_0_0_faf57a7075594194053ada1d4a41651e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, алексей чекунков, дальний восток, михаил мишустин, камчатский край

Чернышенко предложил способ снизить цену туров в Долину гейзеров

08:26 24.05.2021 (обновлено: 10:45 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время презентации концепции благоустройства Петропавловска-Камчатского
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время презентации концепции благоустройства Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая – РИА Новости. Оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами в Петропавловске-Камчатском.
Он рассказал, что планируется синхронизировать по длительности экскурсии к кальдере вулкана Узон и в Долину гейзеров. Нужно будет подкорректировать маршрут, сделать его круговым, чтобы группы могли ходить одна за другой. Чернышенко отметил, что не стоит задача увеличить площадь троп для туристов, проложенных в Долине, нужно увеличить количество одновременно находящихся на площадке групп. При скорректированном маршруте вертолеты будут летать на коротком плече.
"Оптимизировав потоки, мы сможем раза в три снизить цену", - сказал Чернышенко.
По словам губернатора региона Владимира Солодова, сейчас стоимость тура в Долину для приезжих составляет 45 тысяч рублей, для жителей Камчатки - 35 тысяч рублей.
"Дай бог, если выйдем на 10 тысяч, то губернатору уже будет проще ее субсидировать, чтобы делать еще более доступными для граждан посещение таких мест", - добавил вице-премьер.
На встрече одна из студенток отметила, что шум от большого числа вертолетов может негативно влиять на обитающих в Долине птиц и медведей.
Туристы осуществляют посадку в самолет - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 12:45Туризм
Эксперты выяснили, куда россияне едут с детьми помимо морских курортов
"Надо с экологами обсудить, влияет ли шум вертолета на экосистему... Но вертолётов меньше понадобится", - сказал Чернышенко, отметив, что нужно также рассмотреть вопрос использования менее шумных вертолетов.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который присутствовал на встрече со студентами, отметил, что Арсеньевский авиазавод "Прогресс" в Приморье в следующем году, как ожидается, начнет выпуск Ка-62. Это вертолёт такой же вместимости, как и летающий в Долину гейзеров Ми-8, но менее шумный и более современный.
Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 01:32
Долина гейзеров на Камчатке
"Второй аргумент – на Курильском озере и в Долине гейзеров... 8 или 12 вертолетов в сутки – животные, которые там живут, относительно привыкли... Нужно рационально управлять потоками (туристов). Новые технологии и не большое количество вертолётов, а увеличение их пропускной способности, позволят достигнуть этой цели", - добавил министр.
Чернышенко на на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая. Правительственная делегация оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока, участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.
Заместитель председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО Корпорация Туризм.РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения поселка Жупаново на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 09:33Туризм
Чернышенко рассказал, как увеличить турпоток в Долину гейзеров
 
ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоАлексей ЧекунковДальний ВостокМихаил МишустинКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
Лента новостейМолния