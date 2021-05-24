https://ria.ru/20210524/dolina-1733588102.html

Чернышенко предложил способ снизить цену туров в Долину гейзеров

Чернышенко предложил способ снизить цену туров в Долину гейзеров - РИА Новости, 24.05.2021

Чернышенко предложил способ снизить цену туров в Долину гейзеров

Оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:26

2021-05-24T08:26

2021-05-24T10:45

туризм

россия

дмитрий чернышенко

алексей чекунков

дальний восток

михаил мишустин

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая – РИА Новости. Оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Камчатке позволит в три раза удешевить стоимость туров туда, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами в Петропавловске-Камчатском.Он рассказал, что планируется синхронизировать по длительности экскурсии к кальдере вулкана Узон и в Долину гейзеров. Нужно будет подкорректировать маршрут, сделать его круговым, чтобы группы могли ходить одна за другой. Чернышенко отметил, что не стоит задача увеличить площадь троп для туристов, проложенных в Долине, нужно увеличить количество одновременно находящихся на площадке групп. При скорректированном маршруте вертолеты будут летать на коротком плече.По словам губернатора региона Владимира Солодова, сейчас стоимость тура в Долину для приезжих составляет 45 тысяч рублей, для жителей Камчатки - 35 тысяч рублей."Дай бог, если выйдем на 10 тысяч, то губернатору уже будет проще ее субсидировать, чтобы делать еще более доступными для граждан посещение таких мест", - добавил вице-премьер.На встрече одна из студенток отметила, что шум от большого числа вертолетов может негативно влиять на обитающих в Долине птиц и медведей."Надо с экологами обсудить, влияет ли шум вертолета на экосистему... Но вертолётов меньше понадобится", - сказал Чернышенко, отметив, что нужно также рассмотреть вопрос использования менее шумных вертолетов.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который присутствовал на встрече со студентами, отметил, что Арсеньевский авиазавод "Прогресс" в Приморье в следующем году, как ожидается, начнет выпуск Ка-62. Это вертолёт такой же вместимости, как и летающий в Долину гейзеров Ми-8, но менее шумный и более современный."Второй аргумент – на Курильском озере и в Долине гейзеров... 8 или 12 вертолетов в сутки – животные, которые там живут, относительно привыкли... Нужно рационально управлять потоками (туристов). Новые технологии и не большое количество вертолётов, а увеличение их пропускной способности, позволят достигнуть этой цели", - добавил министр.Чернышенко на на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая. Правительственная делегация оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока, участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский и другие.

https://ria.ru/20210518/kanikuly-1732779807.html

https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html

https://ria.ru/20210523/raskhody-1733508231.html

россия

дальний восток

камчатский край

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россия, дмитрий чернышенко, алексей чекунков, дальний восток, михаил мишустин, камчатский край