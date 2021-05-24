https://ria.ru/20210524/dizel-1733311658.html

Дизель пока незаменим: российские производители двигателей берут реванш

Дизель пока незаменим: российские производители двигателей берут реванш - РИА Новости, 24.05.2021

Дизель пока незаменим: российские производители двигателей берут реванш

Российское дизелестроение, восстановившись после спада 90-х годов, продолжает идти вперед. При этом предприятия в рамках импортозамещения осваивают производство РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:50

2021-05-24T15:50

2021-05-24T15:50

россия

трансмашхолдинг

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российское дизелестроение, восстановившись после спада 90-х годов, продолжает идти вперед. При этом предприятия в рамках импортозамещения осваивают производство новых моделей и компонентов двигателей, а также создают агрегаты следующего поколения.Так, завод "Пензадизельмаш" (ПДМ), входящий в "Трансмашхолдинг", в начале мая сообщил о сборке сотого тягового генератора постоянного тока ГПП-840, являющегося частью дизель-генераторной установки маневровых тепловозов.Как пояснили в ТМХ, освоение производства генераторов в Пензе идет в рамках программы импортозамещения: ранее такое оборудование приходилось покупать на Украине. Новый производственный процесс на ПДМ начался в октябре минувшего года. Всего планируется собрать 560 тяговых генераторов для маневровых тепловозов производства Брянского машиностроительного завода, который также входит в ТМХ. КПД генератора ГПП-84% – 94,3%. При их производстве используют новый класс изоляции, повышающий надежность и долговечность генераторов, уточнили в компании.Модернизация и развитиеВ настоящее время "Пензадизельмаш" завершает реализацию инвестпрограммы "Развитие производства дизельных двигателей", стартовавшую в 2018 году. Общий объем инвестиций по ней уже составил 1,5 миллиарда рублей. На эти средства закупили новое оборудование и реконструировали производственные площади.Значительные средства "Трансмашхолдинг" вкладывает и в развитие одного из старейших в России предприятий транспортного машиностроения - АО "Коломенский завод". Здесь запустили линию по обработке топливной аппаратуры дизельных двигателей, позволяющую повысить качество обработки и увеличить выпуск деталей более чем на 40%. От работы данной аппаратуры зависит расход топлива, экологичность и работоспособность двигателя, при этом она сильно подвержена воздействию внешней среды. Новая линия – один из результатов программы технического развития Коломенского завода с бюджетом почти 2 миллиарда рублей. Инвестиции в предприятие позволили приобрести высокоточное оборудование, включая обрабатывающие центры с ЧПУ, универсальные шлифовальные и токарные станки.Внимание - дизелямКоломенский завод, "Пензадизельмаш" и ряд других предприятий сегодня входят в состав специализированной организации "ТМХ Энергетические решения" (ТМХ ЭР) - 100%-ной "дочки" ТМХ. Ее создали в 2020 году как центр разработки и производства комплексных энергетических решений, прежде всего, для транспорта. "Комплексные энергетические решения востребованы во многих отраслях экономики, – отмечает заместитель генерального директора ТМХ ЭР по коммерческим вопросам Денис Тарло. – Поскольку стоимость инжиниринговых работ растет и не каждый заказчик может иметь собственную инжиниринговую службу, наиболее выгодным вариантом становится заказ готовых решений, "под ключ". Создание дизелей – один из компонентов такого комплексного решения. А выпуск высокооборотных модификаций дизеля – важная компетенция ТМХ ЭР. Компания разрабатывает силовые установки на водороде, расширяет линейку двигателей внутреннего сгорания на различных видах топлива, а также переходит к силовым установкам, работающим на основе электрохимических генераторов и систем накопления электроэнергии. Их потребители – крупные промышленные предприятия, делающие ставку на собственную энергогенерацию, и региональные энергосистемы.ТМХ ЭР также участвует в проекте создания поезда на водородных топливных элементах. Организовать его работу планируют на Сахалине совместно с правительством Сахалинской области, РЖД и "Росатомом". Уже определены возможный облик поезда, инфраструктура, необходимая для запуска движения, а также экономические эффекты. Как отмечает Денис Тарло, на водород в будущем могут перейти и маневровые локомотивы, предназначенные как для работы в городской черте, так и на промышленных предприятиях.На пути импортозамещенияПроизводство дизельных двигателей – одно из важнейших направлений в машиностроении. Оно оказывает значительное влияние на решение экономических, социальных, оборонных, экологических, научно-технических проблем. Между тем, российское дизелестроение по-прежнему вынуждено преодолевать трудности, возникшие из-за длительного периода недофинансирования НИОКР в 90-е годы. Также долгое время не вкладывались средства в обновление технологической базы, были потеряны квалифицированные кадры. Тем не менее, продукция отрасли оставалась востребованной, и с каждым годом по мере роста экономики увеличивался и спрос на дизели. Дизельные двигатели требуются для тепловозов, судовых установок, в качестве автономных источников питания для АЭС, а также для распределенной энергетики - небольших электростанций в труднодоступных районах России. Мобильные установки востребованы на месторождениях.При этом в ТМХ уверены, что импорта сегодня явно недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос. Поэтому очевидным выходом для России является активное возвращение к собственному дизелестроению.Как считает генеральный директор Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин, в настоящее время рынок российского дизелестроения вполне конкурентен, хотя линейка представляемых агрегатов пока ограничена. По его мнению, быстро перестроиться или модернизироваться отечественные заводы не могут "в силу различных, в том числе и объективных причин"."Одномоментно отказаться от импортных компонент в настоящее время невозможно, но программа импортозамещения работает, и доля иностранной продукции снижается. Коломенский завод, "КАМАЗ", Ярославский моторный завод показывают, что отечественная отрасль может быть востребованной, как внутри страны, так и за рубежом", - резюмирует Иванкин.К примеру, предприятия ТМХ ЭР уже производят компоненты для импортных дизель-генераторных установок.Мощные инвестиции в мощные двигателиБольшую роль в стимулировании развития отрасли сегодня играет "Трансмашхолдинг", вкладывающий существенные ресурсы в модернизацию производства и создание дизелей нового поколения. Разработка и организация производства в РФ новейших дизельных двигателей включены в Федеральную целевую программу. В ее рамках на Коломенском заводе впервые в России за последние 50 лет созданы дизельные двигатели в диапазоне мощностей от 2650 киловатт до 7360 киловатт.В период с 2015 по 2020 год инвестиции холдинга в развитие технологической базы дизелестроения составили 10,9 миллиарда рублей. Это позволило обновить оборудование и запустить новые высокотехнологичные производственные участки. Чтобы исключить зависимость от импортного чугунного литья, холдинг приобрел и модернизирует специализированное литейное предприятие "Петрозаводскмаш". Одновременно в компании создали Инжиниринговый центр двигателестроения, в котором трудятся 260 инженеров. В рамках второго этапа инвестпрограммы "Трансмашхолдинг" планирует инвестировать в дизелестроение еще 15 миллиардов рублей до 2025 года. Это позволит полностью отказаться от импортных комплектующих, тем самым обеспечив экономическую безопасность потребляющих данную продукцию отраслей, в частности, железнодорожного транспорта и малой энергетики, уверены в компании. Уже сегодня в рамках преобразований российского дизелестроения "Трансмашхолдинг" успешно завершил разработку дизельных агрегатов АД2000 для энергетического комплекса. Также в этом году в компании планируют завершить сборку новых модификаций дизель-генератора 18-9ДГМ для магистральных тепловозов. Разрабатывается газовый мотор-генератор 9ГМГ для маневрового локомотива. В работе и пилотный проект газовой электростанции на базе 8ГМГ для ПАО "Газпром". Такие источники энергии будут востребованы и на месторождениях полезных ископаемых.

https://ria.ru/20210421/poezd-1729323105.html

https://ria.ru/20200716/1574460310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, трансмашхолдинг, новости компаний - экономика