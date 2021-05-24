https://ria.ru/20210524/delo-1733675850.html

В Новороссийске завели дело на мужчину, кидавшего бутылки в мемориал

В Новороссийске завели дело на мужчину, кидавшего бутылки в мемориал - РИА Новости, 24.05.2021

В Новороссийске завели дело на мужчину, кидавшего бутылки в мемориал

Уголовное дело о повреждении объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, завели после того, как мужчина бросал стеклянные бутылки в мемориал РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:57

2021-05-24T15:57

2021-05-24T16:26

россия

игорь дяченко

следственный комитет россии (ск рф)

новороссийск

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о повреждении объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, завели после того, как мужчина бросал стеклянные бутылки в мемориал "Малая земля" в Новороссийске, сообщается на сайте СК РФ.Один из местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором пара молодых людей, находясь на мемориале "Малая земля" в Новороссийске, по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе. Девушка хлопает себя по оголенным бедрам, а молодой человек бросает бутылку, которая разбивается, в мемориал. Это он называет лучшей психотерапией. При этом оба грубо ругаются матом. Полиция сообщила о возбуждении административного дела о мелком хулиганстве по данному факту и направлении его в суд.Как рассказал РИА Новости глава города-героя Игорь Дяченко, власти Новороссийска планируют выставить круглогодичную охрану у мемориала "Малая земля" после очередного инцидента с мелким хулиганством у памятника участникам десанта 1943 года.Данная статья "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", была введена федеральным законом в апреле 2020 года. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.Отмечается, что накануне в СМИ появилось видео, на котором мужчина, находясь на территории мемориального комплекса "Малая земля" в Новороссийске, бросал в него стеклянные бутылки. В результате был поврежден верхний слой плит мемориала. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и сбор доказательственной базы.Суд в Новороссийске посадил на две недели под административный арест парня и девушку из Воронежа, осквернивших мемориал участникам десанта 1943 года "Малая земля", позже сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.Малая земля – небольшой участок суши на берегу Цемесской (Новороссийской) бухты, где советский десант в феврале 1943 года смог высадиться и организовать плацдарм, оборона которого длилась 225 дней до полного освобождения города. Мемориальный комплекс "Малая земля" представляет из себя композицию с корабельным килем из бронзы, на фоне которого высечены фигуры участников десанта, готовящихся пойти в атаку.

https://ria.ru/20210517/tank-1732618596.html

https://ria.ru/20210522/zaderzhanie-1733433211.html

россия

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь дяченко, следственный комитет россии (ск рф), новороссийск, происшествия