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В Новороссийске завели дело на мужчину, кидавшего бутылки в мемориал
В Новороссийске завели дело на мужчину, кидавшего бутылки в мемориал - РИА Новости, 24.05.2021
В Новороссийске завели дело на мужчину, кидавшего бутылки в мемориал
Уголовное дело о повреждении объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, завели после того, как мужчина бросал стеклянные бутылки в мемориал РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:57
2021-05-24T16:26
россия
игорь дяченко
следственный комитет россии (ск рф)
новороссийск
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о повреждении объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, завели после того, как мужчина бросал стеклянные бутылки в мемориал "Малая земля" в Новороссийске, сообщается на сайте СК РФ.Один из местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором пара молодых людей, находясь на мемориале "Малая земля" в Новороссийске, по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе. Девушка хлопает себя по оголенным бедрам, а молодой человек бросает бутылку, которая разбивается, в мемориал. Это он называет лучшей психотерапией. При этом оба грубо ругаются матом. Полиция сообщила о возбуждении административного дела о мелком хулиганстве по данному факту и направлении его в суд.Как рассказал РИА Новости глава города-героя Игорь Дяченко, власти Новороссийска планируют выставить круглогодичную охрану у мемориала "Малая земля" после очередного инцидента с мелким хулиганством у памятника участникам десанта 1943 года.Данная статья "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", была введена федеральным законом в апреле 2020 года. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.Отмечается, что накануне в СМИ появилось видео, на котором мужчина, находясь на территории мемориального комплекса "Малая земля" в Новороссийске, бросал в него стеклянные бутылки. В результате был поврежден верхний слой плит мемориала. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и сбор доказательственной базы.Суд в Новороссийске посадил на две недели под административный арест парня и девушку из Воронежа, осквернивших мемориал участникам десанта 1943 года "Малая земля", позже сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.Малая земля – небольшой участок суши на берегу Цемесской (Новороссийской) бухты, где советский десант в феврале 1943 года смог высадиться и организовать плацдарм, оборона которого длилась 225 дней до полного освобождения города. Мемориальный комплекс "Малая земля" представляет из себя композицию с корабельным килем из бронзы, на фоне которого высечены фигуры участников десанта, готовящихся пойти в атаку.
https://ria.ru/20210517/tank-1732618596.html
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россия, игорь дяченко, следственный комитет россии (ск рф), новороссийск, происшествия

В Новороссийске завели дело на мужчину, кидавшего бутылки в мемориал

15:57 24.05.2021 (обновлено: 16:26 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о повреждении объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, завели после того, как мужчина бросал стеклянные бутылки в мемориал "Малая земля" в Новороссийске, сообщается на сайте СК РФ.
Один из местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором пара молодых людей, находясь на мемориале "Малая земля" в Новороссийске, по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе. Девушка хлопает себя по оголенным бедрам, а молодой человек бросает бутылку, которая разбивается, в мемориал. Это он называет лучшей психотерапией. При этом оба грубо ругаются матом. Полиция сообщила о возбуждении административного дела о мелком хулиганстве по данному факту и направлении его в суд.
Как рассказал РИА Новости глава города-героя Игорь Дяченко, власти Новороссийска планируют выставить круглогодичную охрану у мемориала "Малая земля" после очередного инцидента с мелким хулиганством у памятника участникам десанта 1943 года.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Воронежа. Он подозревается в повреждении мемориального комплекса "Малая Земля" (п."б" ч.2 ст.243.4 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Данная статья "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", была введена федеральным законом в апреле 2020 года. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы.
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Отмечается, что накануне в СМИ появилось видео, на котором мужчина, находясь на территории мемориального комплекса "Малая земля" в Новороссийске, бросал в него стеклянные бутылки. В результате был поврежден верхний слой плит мемориала. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и сбор доказательственной базы.
Суд в Новороссийске посадил на две недели под административный арест парня и девушку из Воронежа, осквернивших мемориал участникам десанта 1943 года "Малая земля", позже сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"В судебном заседании правонарушители признали свою вину и раскаялись в содеянном. Свое поведение они объяснили тем, что не знали, что находятся на территории мемориала. Рассмотрев материалы дел, приняв во внимание дерзость поступка, осквернившего память погибших воинов, суд признал молодых людей виновными в совершении административных правонарушений и назначил им наказание в виде административного ареста молодому человеку на срок 15 суток, девушке - на срок 14 суток", - сообщает пресс-служба крайсуда.
Малая земля – небольшой участок суши на берегу Цемесской (Новороссийской) бухты, где советский десант в феврале 1943 года смог высадиться и организовать плацдарм, оборона которого длилась 225 дней до полного освобождения города. Мемориальный комплекс "Малая земля" представляет из себя композицию с корабельным килем из бронзы, на фоне которого высечены фигуры участников десанта, готовящихся пойти в атаку.
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РоссияИгорь ДяченкоСледственный комитет России (СК РФ)НовороссийскПроисшествия
 
 
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