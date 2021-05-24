https://ria.ru/20210524/damiano-1733608252.html

Покоритель Евровидения и дамских сердец: что известно о солисте Måneskin

Покоритель Евровидения и дамских сердец: что известно о солисте Måneskin - РИА Новости, 24.05.2021

Покоритель Евровидения и дамских сердец: что известно о солисте Måneskin

После уверенной победы итальянской рок-группы Måneskin на Евровидении-2021 фронтмен Давид Дамиано покорил не только конкурс, но и, как оказалось, сердца... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:48

2021-05-24T16:48

2021-05-24T16:48

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. После уверенной победы итальянской рок-группы Måneskin на Евровидении-2021 фронтмен Давид Дамиано покорил не только конкурс, но и, как оказалось, сердца зрительниц. В TikTok снято уже более 2,5 миллионов, в которых пользователи восхищаются красотой и харизмой итальянца. О том, что известно о нем — в материале РИА Новости. Бунтарь с детстваДавид почему-то тщательно скрывает подробности детства и юности. Поэтому об этой части его биографии известно немного. Будущий рокер родился 8 января 1999 года в Риме. У него есть мать и брат, а вот об отце информации нет. Некоторое время он учился в римской средней школе Монтале, но в 14-15 лет бросил занятия, поскольку серьезно увлекся музыкой. Из уличных музыкантов в рок-звездыВ группу Дамиано попал вокалистом в 2016-м году, Måneskin создали студенты римской средней школы Монтеверде Виктория Де Анжелис (басистка) и Томас Раджи (гитарист). Вскоре к ним присоединились и Итан Торкио, который сел за барабаны. Для участия в музыкальном конкурсе начинающих коллективов Pulse Contest молодым рокерам пришлось написать собственные песни, а не перепевать известные хиты. Эти усилия оказались оправданы — группа выиграла приз. В том же, 2016 году, участники Måneskin не только давали уличные концерты на улицах Рима, а также впервые выехали с шоу за пределы родного города. Позже музыканты побывали в Дании. За пятилетнюю карьеру рокеры выпустили два альбома и несколько хитов, среди которых "Chosen" и "Zitti e buoni", а Давид Дамиано стал лицом группы и рок-звездой. Сейчас за его страницей в Instagram следит почти два миллиона пользователей, а в родной Италии он считается одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов. Кого любит Давид ДамианоО личной жизни 22-летнего музыканта ходит много слухов, в том числе о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако в мае этого года он опроверг эту информацию, сообщив, что состоит в отношениях с девушкой по имени Джорджа Солери. Пара вместе в 2017 года, но подробности своего романа старается держать ото всех в секрете. Несмотря на то, что Давид Дамиано уже несколько лет находится в статусе "не свободен", это не мешает поклонницам, в том числе из России, мечтать о нем и даже планировать переезд в "вечный город".

https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733543465.html

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евровидение-2021, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, италия