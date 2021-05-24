https://ria.ru/20210524/chernyshenko-1733588420.html

Чернышенко посетил ЦУР в Петропавловске-Камчатском

Чернышенко посетил ЦУР в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 24.05.2021

Чернышенко посетил ЦУР в Петропавловске-Камчатском

Камчатка будет включена в пул регионов, в которых на базе Центров управления регионом (ЦУР) интегрируются все системы госуправления, в том числе создаются... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:30

2021-05-24T08:30

2021-05-24T10:07

владимир солодов

дмитрий чернышенко

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая – РИА Новости. Камчатка будет включена в пул регионов, в которых на базе Центров управления регионом (ЦУР) интегрируются все системы госуправления, в том числе создаются ситуационные центры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Чернышенко в понедельник в ходе визита на Камчатку посетил Центр управления регионом в Петропавловске-Камчатском, который открылся в ноябре 2020 года. Сотрудники рассказали, что основные проблемы, о которых им сообщают жители, – это благоустройство, дороги и вопросы ЖКХ."ЦУР позволяет не просто услышать обратную связь граждан, но и активно с помощью местных властей разобраться с проблемой. Рад, что налажено взаимодействие с администрацией. Важно, чтобы на площадках ЦУР развивались и ситуационные центры, и аналитические центры. Эффективность госуправления – управление на основе данных и по отклонениям. Данные должны создаваться автоматически, не с отчётов, которые кто-то написал. Крайне важно, чтобы было оперативное реагирование", - сказал Чернышенко в ходе визита в ЦУР.Губернатор Владимир Солодов отметил, что сейчас ситуационный центр находится в стации проектирования. Он попросил организовать визит в ЦУР в Москве для получения опыта, который будет заложен в архитектуру проекта. Чернышенко с ним согласился."Мы вам подскажем... Действительно, Московская область является лидером, есть чему поучиться. Также приглашаем в координационный центр правительства, где мы вам покажем, как интегрируются другие системы управления – государственного, и планирования, и риск-менеджмента, и отработки инцидентов. Приезжайте, включим вас в пул пилотных регионов, которые достраивают ЦУР до площадок, в которых вся система госуправления собирается. Для нас самое главное – президент сказал – слышать обратную связь граждан и оперативно реагировать", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20210523/aeroport-1733507813.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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владимир солодов, дмитрий чернышенко, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество