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Туризм
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Программа детского кешбэка потребует дополнительно семь миллиардов рублей
Программа детского кешбэка потребует дополнительно семь миллиардов рублей - РИА Новости, 24.05.2021
Программа детского кешбэка потребует дополнительно семь миллиардов рублей
Правительство РФ предварительно оценивает объем дополнительных средств, необходимых для программы компенсации половины стоимости путевок в детские лагеря, в 7... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:48
2021-05-24T12:48
туризм
россия
дмитрий чернышенко
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ предварительно оценивает объем дополнительных средств, необходимых для программы компенсации половины стоимости путевок в детские лагеря, в 7 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина заместитель председателя правительства сообщил, что программа возмещения части средств по путевкам в детские лагеря, которые были куплены до 25 мая, то есть до старта программы детского туристического кешбэка, стартует в России с 15 июня и продлится до конца октября."До конца недели с участием Минпросвещения и Минфина завершится оценка объема средств, и будут внесены документы для утверждения. Всего на программу возврата средств за половину стоимости детских путевок понадобится расчетно 12 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов уже выделено по программе "Мир", то есть дополнительно потребуется около 7 миллиардов", - сказал Чернышенко.
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россия, дмитрий чернышенко, министерство финансов рф (минфин россии)

Программа детского кешбэка потребует дополнительно семь миллиардов рублей

12:48 24.05.2021
 
© РИА Новости / Макс ВетровВ СФ предлагают сделать международными детские экопроекты
В СФ предлагают сделать международными детские экопроекты - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ предварительно оценивает объем дополнительных средств, необходимых для программы компенсации половины стоимости путевок в детские лагеря, в 7 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина заместитель председателя правительства сообщил, что программа возмещения части средств по путевкам в детские лагеря, которые были куплены до 25 мая, то есть до старта программы детского туристического кешбэка, стартует в России с 15 июня и продлится до конца октября.
"До конца недели с участием Минпросвещения и Минфина завершится оценка объема средств, и будут внесены документы для утверждения. Всего на программу возврата средств за половину стоимости детских путевок понадобится расчетно 12 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов уже выделено по программе "Мир", то есть дополнительно потребуется около 7 миллиардов", - сказал Чернышенко.
 
ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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