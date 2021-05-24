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Программа детского кешбэка потребует дополнительно семь миллиардов рублей

Программа детского кешбэка потребует дополнительно семь миллиардов рублей - РИА Новости, 24.05.2021

Программа детского кешбэка потребует дополнительно семь миллиардов рублей

Правительство РФ предварительно оценивает объем дополнительных средств, необходимых для программы компенсации половины стоимости путевок в детские лагеря, в 7... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:48

2021-05-24T12:48

2021-05-24T12:48

туризм

россия

дмитрий чернышенко

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ предварительно оценивает объем дополнительных средств, необходимых для программы компенсации половины стоимости путевок в детские лагеря, в 7 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина заместитель председателя правительства сообщил, что программа возмещения части средств по путевкам в детские лагеря, которые были куплены до 25 мая, то есть до старта программы детского туристического кешбэка, стартует в России с 15 июня и продлится до конца октября."До конца недели с участием Минпросвещения и Минфина завершится оценка объема средств, и будут внесены документы для утверждения. Всего на программу возврата средств за половину стоимости детских путевок понадобится расчетно 12 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов уже выделено по программе "Мир", то есть дополнительно потребуется около 7 миллиардов", - сказал Чернышенко.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, министерство финансов рф (минфин россии)