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"Иван, помоги нам". Британцы осудили министра обороны за слова о России
"Иван, помоги нам". Британцы осудили министра обороны за слова о России - РИА Новости, 24.05.2021
"Иван, помоги нам". Британцы осудили министра обороны за слова о России
Читатели Daily Mail активно обсуждают высказывания министра обороны Великобритании Бена Уолесса, который назвал Россию угрозой номер один. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:17
2021-05-24T17:22
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
великобритания
лондон
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают высказывания министра обороны Великобритании Бена Уолесса, который назвал Россию угрозой номер один.Накануне глава ведомства заявил о повышенной активности российских кораблей у берегов Соединенного Королевства. Он также отметил регулярные попытки Лондона проводить политику деэскалации по отношению к Москве, которые не увенчались успехом.Британские читатели сочли это неоправданным."Я не виню Россию. Напротив, это НАТО пытается окружить ее границы", — отметил пользователь под ником RB3445."Давайте продолжим делать вид, что русские — враги. Какая же чушь!" — считает Doge To The Moon."Только не просите о помощи Байдена, он, наверное, спит", — написал Arrowhead1894.По мнению комментатора под ником Activisor, Россия воспринимает Великобританию всего лишь как "раздражающего пропагандиста". Он также выразил мнение, что Москва имеет более современное вооружение, чем страны Запада."Москва понимает, что без него (оружия) ее постигнет участь стран, отказавшихся преклонить колено перед западной гегемонией", — заключил он.Многие пользователи считают, что Великобритания в первую очередь должна защищаться не от России, а от прибывающих мигрантов."Хватит пугать несуществующими угрозами. Наша угроза номер один — это шлюпки, ежедневно высаживающиеся на южный берег страны", — отметил Sr Babbington Doff."Пусть лучше русские плавают в наших водах, чем куча джихадистов, которых мы сами к себе пускаем", — сетует другой комментатор.Некоторые читатели сочли заявление британского министра поводом для шуток."Я надеюсь, они не рыбачат", — пишет Emperors clothing.Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты военных бортов вблизи своих границ. В Минобороны России не раз подчеркивали, что не нарушают границ и действуют в международных водах и воздушном пространстве. Западные политики регулярно выступают с заявлениями о "российской угрозе". По словам главы МИД Сергея Лаврова, на Западе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/politika-1733554223.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, великобритания, лондон, в мире

"Иван, помоги нам". Британцы осудили министра обороны за слова о России

10:17 24.05.2021 (обновлено: 17:22 24.05.2021)
 
© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают высказывания министра обороны Великобритании Бена Уолесса, который назвал Россию угрозой номер один.
Накануне глава ведомства заявил о повышенной активности российских кораблей у берегов Соединенного Королевства. Он также отметил регулярные попытки Лондона проводить политику деэскалации по отношению к Москве, которые не увенчались успехом.
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Британские читатели сочли это неоправданным.
"Я не виню Россию. Напротив, это НАТО пытается окружить ее границы", — отметил пользователь под ником RB3445.
"Давайте продолжим делать вид, что русские — враги. Какая же чушь!" — считает Doge To The Moon.
"Да я лучше буду воевать с русскими на одной стороне, чем с большей частью Европы!", — поделился своим мнением ian.
"Только не просите о помощи Байдена, он, наверное, спит", — написал Arrowhead1894.
По мнению комментатора под ником Activisor, Россия воспринимает Великобританию всего лишь как "раздражающего пропагандиста". Он также выразил мнение, что Москва имеет более современное вооружение, чем страны Запада.
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"Москва понимает, что без него (оружия) ее постигнет участь стран, отказавшихся преклонить колено перед западной гегемонией", — заключил он.
Многие пользователи считают, что Великобритания в первую очередь должна защищаться не от России, а от прибывающих мигрантов.
"Нас погубят французские лодки с мигрантами, а не русские подлодки", — заключил L0wEn.
"Хватит пугать несуществующими угрозами. Наша угроза номер один — это шлюпки, ежедневно высаживающиеся на южный берег страны", — отметил Sr Babbington Doff.
"Пусть лучше русские плавают в наших водах, чем куча джихадистов, которых мы сами к себе пускаем", — сетует другой комментатор.
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Некоторые читатели сочли заявление британского министра поводом для шуток.
"Я надеюсь, они не рыбачат", — пишет Emperors clothing.
"Рулевой механизм сломан, и они, вероятно, плавают по кругу" — задается шутит SonOfTheWest.
Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты военных бортов вблизи своих границ. В Минобороны России не раз подчеркивали, что не нарушают границ и действуют в международных водах и воздушном пространстве.
Западные политики регулярно выступают с заявлениями о "российской угрозе". По словам главы МИД Сергея Лаврова, на Западе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ.
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