https://ria.ru/20210524/britaniya-1733707928.html

В Британии допустили новые санкции против Белоруссии после инцидента с Ryanair

В Британии допустили новые санкции против Белоруссии после инцидента с Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

В Британии допустили новые санкции против Белоруссии после инцидента с Ryanair

Великобритания рассматривает все возможные варианты действий в отношении Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, заявил в понедельник в парламенте глава РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:19

2021-05-24T18:19

2021-05-24T18:29

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

доминик рааб

ryanair

обсе

g7

эдвард сноуден

эво моралес

боливия

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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания рассматривает все возможные варианты действий в отношении Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, заявил в понедельник в парламенте глава МИД Великобритании Доминик Рааб."Мы с нашими партнерами рассматриваем все возможные дипломатические реакции на инцидент с задержанием Протасевича, в ИКАО, в Совбезе ООН, в ОБСЕ, в том числе на уровне G7. Помимо дипломатических мер мы также активно обсуждаем и координируем варианты санкций в отношении ответственных за это возмутительное поведение", - сказал Рааб.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210523/belorussiya-1733559356.html

боливия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, доминик рааб, ryanair, обсе, g7, эдвард сноуден, эво моралес, боливия, белоруссия, вильнюс, в мире