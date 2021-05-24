В Британии допустили новые санкции против Белоруссии после инцидента с Ryanair
18:19 24.05.2021 (обновлено: 18:29 24.05.2021)
© AP Photo / Johanna Geron, Pool Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
© AP Photo / Johanna Geron, Pool
ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания рассматривает все возможные варианты действий в отношении Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, заявил в понедельник в парламенте глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Мы с нашими партнерами рассматриваем все возможные дипломатические реакции на инцидент с задержанием Протасевича, в ИКАО, в Совбезе ООН, в ОБСЕ, в том числе на уровне G7. Помимо дипломатических мер мы также активно обсуждаем и координируем варианты санкций в отношении ответственных за это возмутительное поведение", - сказал Рааб.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.