https://ria.ru/20210524/borodina-1733655373.html
"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве
"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве - РИА Новости, 24.05.2021
"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве
Ксения Бородина в сторис на своей странице в Instagram резко ответила одной из подписчиц, которая обвинила ее в мошенничестве. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:23
2021-05-24T17:23
2021-05-24T17:23
обман
шоу-бизнес
знаменитости
мошенничество
соцсети
интернет
шоубиз
ксения бородина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155953/65/1559536525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_388ee95699d3c7b67a781978681723e1.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ксения Бородина в сторис на своей странице в Instagram резко ответила одной из подписчиц, которая обвинила ее в мошенничестве.Ведущая рассказала, что девушка пострадала от аферистов. Она перешла по ссылке, которую увидела в соцсети Ксении, подумав, что эту "контору" рекламирует Бородина, но попала на левый сайт и потеряла 80 тысяч рублей."Я бы сделала, чтобы ты еще больше потеряла! Через суд, потому что ты пишешь, что я аферистка", — отреагировала Бородина на обвинения.Ведущая подчеркнула, что в тех конкурсах, которые она устраивает, деньги переводить не надо, и всегда сотрудничает только с теми, кому действительно доверяет.Ксения также прокомментировала сообщения о том, что бывшие участники реалити-шоу "Дом 2" иногда рекламируют сомнительные проекты.
https://ria.ru/20210407/borodina-1727125616.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/65/1559536525_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_b2b62a84f3199447a2130642783ce840.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обман, шоу-бизнес, знаменитости, мошенничество, соцсети, интернет, ксения бородина
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Ксения Бородина в сторис на своей странице в Instagram резко ответила
одной из подписчиц, которая обвинила ее в мошенничестве.
Ведущая рассказала, что девушка пострадала от аферистов. Она перешла по ссылке, которую увидела в соцсети Ксении, подумав, что эту "контору" рекламирует Бородина, но попала на левый сайт и потеряла 80 тысяч рублей.
"Я бы сделала, чтобы ты еще больше потеряла! Через суд, потому что ты пишешь, что я аферистка", — отреагировала Бородина на обвинения.
Ведущая подчеркнула, что в тех конкурсах, которые она устраивает, деньги переводить не надо, и всегда сотрудничает только с теми, кому действительно доверяет.
"Если вы сами идиотки, ведетесь на левые страницы и думаете, что это рекламирую я, то вы сами виноваты, — заявила Бородина. — Ты больше, чем 80 тысяч потеряешь, потому что у тебя куриный мозг!"
Ксения также прокомментировала сообщения о том, что бывшие участники реалити-шоу "Дом 2" иногда рекламируют сомнительные проекты.
"У них есть своя карма, у них есть свои мозги, у них есть своя голова на плечах. Пусть они сами за это отвечают", — считает ведущая.