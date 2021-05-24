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Шоубиз
https://ria.ru/20210524/borodina-1733655373.html
"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве
"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве - РИА Новости, 24.05.2021
"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве
Ксения Бородина в сторис на своей странице в Instagram резко ответила одной из подписчиц, которая обвинила ее в мошенничестве. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:23
2021-05-24T17:23
обман
шоу-бизнес
знаменитости
мошенничество
соцсети
интернет
шоубиз
ксения бородина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ксения Бородина в сторис на своей странице в Instagram резко ответила одной из подписчиц, которая обвинила ее в мошенничестве.Ведущая рассказала, что девушка пострадала от аферистов. Она перешла по ссылке, которую увидела в соцсети Ксении, подумав, что эту "контору" рекламирует Бородина, но попала на левый сайт и потеряла 80 тысяч рублей."Я бы сделала, чтобы ты еще больше потеряла! Через суд, потому что ты пишешь, что я аферистка", — отреагировала Бородина на обвинения.Ведущая подчеркнула, что в тех конкурсах, которые она устраивает, деньги переводить не надо, и всегда сотрудничает только с теми, кому действительно доверяет.Ксения также прокомментировала сообщения о том, что бывшие участники реалити-шоу "Дом 2" иногда рекламируют сомнительные проекты.
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обман, шоу-бизнес, знаменитости, мошенничество, соцсети, интернет, ксения бородина

"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве

17:23 24.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ксения Бородина в сторис на своей странице в Instagram резко ответила одной из подписчиц, которая обвинила ее в мошенничестве.
Ведущая рассказала, что девушка пострадала от аферистов. Она перешла по ссылке, которую увидела в соцсети Ксении, подумав, что эту "контору" рекламирует Бородина, но попала на левый сайт и потеряла 80 тысяч рублей.
© @borodylia/InstagramКадр видео из сторис Ксении Бородиной
Кадр видео из сторис Ксении Бородиной
© @borodylia/Instagram
Кадр видео из сторис Ксении Бородиной
"Я бы сделала, чтобы ты еще больше потеряла! Через суд, потому что ты пишешь, что я аферистка", — отреагировала Бородина на обвинения.
Ведущая подчеркнула, что в тех конкурсах, которые она устраивает, деньги переводить не надо, и всегда сотрудничает только с теми, кому действительно доверяет.

"Если вы сами идиотки, ведетесь на левые страницы и думаете, что это рекламирую я, то вы сами виноваты, — заявила Бородина. — Ты больше, чем 80 тысяч потеряешь, потому что у тебя куриный мозг!"

Ксения также прокомментировала сообщения о том, что бывшие участники реалити-шоу "Дом 2" иногда рекламируют сомнительные проекты.
"У них есть своя карма, у них есть свои мозги, у них есть своя голова на плечах. Пусть они сами за это отвечают", — считает ведущая.
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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