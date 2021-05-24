https://ria.ru/20210524/borodina-1733655373.html

"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве

"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве - РИА Новости, 24.05.2021

"Куриный мозг!" Бородина жестко ответила на обвинения в мошенничестве

Ксения Бородина в сторис на своей странице в Instagram резко ответила одной из подписчиц, которая обвинила ее в мошенничестве. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:23

2021-05-24T17:23

2021-05-24T17:23

обман

шоу-бизнес

знаменитости

мошенничество

соцсети

интернет

шоубиз

ксения бородина

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ксения Бородина в сторис на своей странице в Instagram резко ответила одной из подписчиц, которая обвинила ее в мошенничестве.Ведущая рассказала, что девушка пострадала от аферистов. Она перешла по ссылке, которую увидела в соцсети Ксении, подумав, что эту "контору" рекламирует Бородина, но попала на левый сайт и потеряла 80 тысяч рублей."Я бы сделала, чтобы ты еще больше потеряла! Через суд, потому что ты пишешь, что я аферистка", — отреагировала Бородина на обвинения.Ведущая подчеркнула, что в тех конкурсах, которые она устраивает, деньги переводить не надо, и всегда сотрудничает только с теми, кому действительно доверяет.Ксения также прокомментировала сообщения о том, что бывшие участники реалити-шоу "Дом 2" иногда рекламируют сомнительные проекты.

https://ria.ru/20210407/borodina-1727125616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обман, шоу-бизнес, знаменитости, мошенничество, соцсети, интернет, ксения бородина