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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210524/billboard-1733601625.html
Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards
Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards - РИА Новости, 24.05.2021
Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Billboard Music Awards, которую издание ежегодно вручает артистам за достижения в сфере музыки. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:04
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тейлор свифт (певица)
лос-анджелес
культура
музыка
новости культуры
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billboard (журнал)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Billboard Music Awards, которую издание ежегодно вручает артистам за достижения в сфере музыки. Триумфатором 2021 года стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Исполнитель хитов "Blinding lights", "After hours" получил десять "золотых микрофонов", в том числе в основных категориях: "Лучший исполнитель", "Лучший исполнитель среди мужчин" и "Лучший в рейтинге Hot 100". Вторым по числу наград стал рэпер Pop Smoke (Башар Джексон), которого посмертно отметили в пяти номинациях, включая "Лучший новый исполнитель". Музыкант был убит в феврале 2020 года, награды за него получили брат Обаси Джексон и мама Одри. По четыре статуэтки получили участники южнокорейской группы BTS и пуэрто-риканский певец Бенито Окасио, более известный по сценическому псевдониму Bad Bunny. Среди певиц лидеры этого года — Тейлор Свифт (получила награды в номинациях "Лучшая исполнительница среди женщин" и "Лучшая в чарте Billboard 200") и Леди Гага, которую отметили в категориях "Лучший артист в жанре танцевальной музыки" и "Лучший танцевальный альбом" (сборник "Chromatica"). Обладателями специальных премий стали рэпер Drake (его назвали "Артистом десятилетия") и певица Pink, получившая награду в номинации "Икона".
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bts, тейлор свифт (певица), лос-анджелес, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, billboard (журнал)

Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards

12:04 24.05.2021
 
© REUTERS / Mario AnzuoniThe Weeknd на церемонии вручения наград Billboard Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе
The Weeknd на церемонии вручения наград Billboard Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Billboard Music Awards, которую издание ежегодно вручает артистам за достижения в сфере музыки.
Триумфатором 2021 года стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Исполнитель хитов "Blinding lights", "After hours" получил десять "золотых микрофонов", в том числе в основных категориях: "Лучший исполнитель", "Лучший исполнитель среди мужчин" и "Лучший в рейтинге Hot 100".
Вторым по числу наград стал рэпер Pop Smoke (Башар Джексон), которого посмертно отметили в пяти номинациях, включая "Лучший новый исполнитель". Музыкант был убит в феврале 2020 года, награды за него получили брат Обаси Джексон и мама Одри.
© AFP 2021 / Getty Images for dcp/Rich FuryБрат Pop Smoke Обаси Джексон и его мать Одри Джексон приняли награды от его имени на церемонии вручения Billboard Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе
Брат Pop Smoke Обаси Джексон и его мать Одри Джексон приняли награды от его имени на церемонии вручения Billboard Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AFP 2021 / Getty Images for dcp/Rich Fury
Брат Pop Smoke Обаси Джексон и его мать Одри Джексон приняли награды от его имени на церемонии вручения Billboard Music Awards 2021 в Лос-Анджелесе
По четыре статуэтки получили участники южнокорейской группы BTS и пуэрто-риканский певец Бенито Окасио, более известный по сценическому псевдониму Bad Bunny.
© REUTERS / Mario AnzuoniРэпер Bad Bunny выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021
Рэпер Bad Bunny выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021
1 из 2
Рэпер Bad Bunny выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Mario Anzuoni The Jonas Brothers во время выступления на церемонии награждения Billboard Music Awards 2021
The Jonas Brothers во время выступления на церемонии награждения Billboard Music Awards 2021
2 из 2
The Jonas Brothers во время выступления на церемонии награждения Billboard Music Awards 2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
1 из 2
Рэпер Bad Bunny выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
2 из 2
The Jonas Brothers во время выступления на церемонии награждения Billboard Music Awards 2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
Среди певиц лидеры этого года — Тейлор Свифт (получила награды в номинациях "Лучшая исполнительница среди женщин" и "Лучшая в чарте Billboard 200") и Леди Гага, которую отметили в категориях "Лучший артист в жанре танцевальной музыки" и "Лучший танцевальный альбом" (сборник "Chromatica").
Обладателями специальных премий стали рэпер Drake (его назвали "Артистом десятилетия") и певица Pink, получившая награду в номинации "Икона".
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КультураBTSТейлор Свифт (певица)Лос-АнджелесМузыкаНовости культурыШоу-бизнесBillboard (журнал)
 
 
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