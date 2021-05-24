https://ria.ru/20210524/billboard-1733601625.html

Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards

Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards - РИА Новости, 24.05.2021

Объявлены лауреаты премии Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Billboard Music Awards, которую издание ежегодно вручает артистам за достижения в сфере музыки. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:04

2021-05-24T12:04

2021-05-24T12:04

bts

тейлор свифт (певица)

лос-анджелес

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

billboard (журнал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733604327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_287c94881dac6797e3156c511ffe1d2f.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Billboard Music Awards, которую издание ежегодно вручает артистам за достижения в сфере музыки. Триумфатором 2021 года стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Исполнитель хитов "Blinding lights", "After hours" получил десять "золотых микрофонов", в том числе в основных категориях: "Лучший исполнитель", "Лучший исполнитель среди мужчин" и "Лучший в рейтинге Hot 100". Вторым по числу наград стал рэпер Pop Smoke (Башар Джексон), которого посмертно отметили в пяти номинациях, включая "Лучший новый исполнитель". Музыкант был убит в феврале 2020 года, награды за него получили брат Обаси Джексон и мама Одри. По четыре статуэтки получили участники южнокорейской группы BTS и пуэрто-риканский певец Бенито Окасио, более известный по сценическому псевдониму Bad Bunny. Среди певиц лидеры этого года — Тейлор Свифт (получила награды в номинациях "Лучшая исполнительница среди женщин" и "Лучшая в чарте Billboard 200") и Леди Гага, которую отметили в категориях "Лучший артист в жанре танцевальной музыки" и "Лучший танцевальный альбом" (сборник "Chromatica"). Обладателями специальных премий стали рэпер Drake (его назвали "Артистом десятилетия") и певица Pink, получившая награду в номинации "Икона".

https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733505777.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bts, тейлор свифт (певица), лос-анджелес, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, billboard (журнал)