В Тульской области аварийно сел воздушный шар с 12 пассажирами
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоздушный шар на фестивале воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Абинском районе Краснодарского края
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки воздушного шара в Труфаново Ленинского района Тульской области, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
"По предварительным данным, вечером 23 мая воздушный шар, на борту которого находились пилот и 12 пассажиров, совершил аварийную посадку в деревне Труфаново Ленинского района Тульской области. При этом аэростат задел провода и повалил на землю электрический столб. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности использования воздушного пространства.
Проведение проверки поручено Тульскому транспортному прокурору. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
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