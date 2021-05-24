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В Тульской области аварийно сел воздушный шар с 12 пассажирами
В Тульской области аварийно сел воздушный шар с 12 пассажирами - РИА Новости, 24.05.2021
В Тульской области аварийно сел воздушный шар с 12 пассажирами
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки воздушного шара в Труфаново Ленинского района Тульской области,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:21
2021-05-24T16:21
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки воздушного шара в Труфаново Ленинского района Тульской области, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.Отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности использования воздушного пространства.Проведение проверки поручено Тульскому транспортному прокурору. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
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тульская область, происшествия

В Тульской области аварийно сел воздушный шар с 12 пассажирами

16:21 24.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоздушный шар на фестивале воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Абинском районе Краснодарского края
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки воздушного шара в Труфаново Ленинского района Тульской области, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
"По предварительным данным, вечером 23 мая воздушный шар, на борту которого находились пилот и 12 пассажиров, совершил аварийную посадку в деревне Труфаново Ленинского района Тульской области. При этом аэростат задел провода и повалил на землю электрический столб. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности использования воздушного пространства.
Проведение проверки поручено Тульскому транспортному прокурору. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
Крушение воздушного шара во время фестиваля воздушных шаров в Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 09:20
На Украине упал воздушный шар, один человек погиб
 
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