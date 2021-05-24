https://ria.ru/20210524/avariya-1733682001.html

В Тульской области аварийно сел воздушный шар с 12 пассажирами

В Тульской области аварийно сел воздушный шар с 12 пассажирами - РИА Новости, 24.05.2021

В Тульской области аварийно сел воздушный шар с 12 пассажирами

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки воздушного шара в Труфаново Ленинского района Тульской области,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:21

2021-05-24T16:21

2021-05-24T16:21

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки воздушного шара в Труфаново Ленинского района Тульской области, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.Отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности использования воздушного пространства.Проведение проверки поручено Тульскому транспортному прокурору. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210523/shar-1733507476.html

тульская область

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2021

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тульская область, происшествия