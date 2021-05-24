https://ria.ru/20210524/alkogol-1733584648.html

Исследование показало, сколько россиян погибают от алкоголя и наркотиков

Исследование показало, сколько россиян погибают от алкоголя и наркотиков - РИА Новости, 24.05.2021

Исследование показало, сколько россиян погибают от алкоголя и наркотиков

Более миллиона россиян ежегодно погибают от алкоголя и наркотиков, говорится в докладе "Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021",... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T06:14

2021-05-24T06:14

2021-05-24T12:10

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более миллиона россиян ежегодно погибают от алкоголя и наркотиков, говорится в докладе "Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021", подготовленном федеральным проектом "Трезвая Россия" и имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом, отмечают эксперты, в середине 1990-х годов количество смертей составляло около 1,6 миллиона человек год. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек.Авторы документа отмечают, что официально зарегистрированы как наркозависимые более 600 тысяч человек. При этом результаты соцопросов свидетельствуют, что наркотики употребляют около семи с половиной миллионов человек, а другие данные показывают, что их больше восьми миллионов. Эксперты "Трезвой России" оценивают число потребителей наркотиков в более чем пять миллионов человек, или 3,5 процента от всего населения страны."Такие расхождения объясняются тем, что из десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один", — говорится в докладе.Эксперты также отмечают негативную динамику вовлечения молодежи в потребление наркотиков: так, за последние пять лет число несовершеннолетних наркоманов возросло более чем на 60 процентов. Этому, в частности, способствует установленная правоохранителями и медиками закономерность: один потребитель наркотиков за год втягивает в потребление в среднем около десяти человек.Что касается потребления табака, то более 20 процентов всех курящих жителей России начали курить в 14-15 лет. Согласно исследованию "Трезвой России", среди подростков 14-18 лет курят более 40 процентов мальчиков и около семи процентов девушек. Среди детей появляется все больше курильщиков и больных легочными заболеваниями. Самый высокий уровень курящей молодежи наблюдается среди студентов ПТУ и техникумов: около 73 процентов юношей и 65 процентов девушек.

https://ria.ru/20201224/alkogol-1590813965.html

https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html

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россия, трезвая россия, здоровье, москва, общество