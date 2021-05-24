https://ria.ru/20210524/adygeya-1733686321.html

В Адыгее зафиксировали рост поступлений в бюджет почти по всем налогам

В Адыгее зафиксировали рост поступлений в бюджет почти по всем налогам - РИА Новости, 24.05.2021

В Адыгее зафиксировали рост поступлений в бюджет почти по всем налогам

Власти Адыгеи фиксируют рост поступлений в бюджет практически по всем налогам, кроме транспортного, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:37

2021-05-24T16:37

2021-05-24T18:19

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи фиксируют рост поступлений в бюджет практически по всем налогам, кроме транспортного, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Кумпилов в понедельник провел планерное совещание республиканского Кабмина. Как отмечает пресс-служба, он поручил усилить работу по проведению конкурсных процедур по нацпроектам, индивидуальной программе социально-экономического развития и госпрограммам, подчеркнув значимость выполнения бюджетных обязательств при постоянной работе над увеличением доходной части республиканского бюджета."В настоящее время республиканский бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет – на 113%. Обеспечен рост практически по всем видам налогов, кроме транспортного налога и штрафов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные минфина Адыгеи.Глава республики поручил активизировать работу по развитию перспективных направлений в каждой отрасли и содействию бизнесу в реализации проектов, добавляется в релизе."Сегодня мы снижаем инфраструктурные ограничения, создаём условия для предпринимательской деятельности, привлекаем инвестиции. Работаем над нашими точками роста – созданием индустриального парка и туристского кластера. Все это должно приносить результат. При этом развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюджета", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.Также, сообщается, что обсуждение на совещании получил вопрос вакцинации от коронавируса. По данным минздрава Республики Адыгея, в настоящее время в республике от COVID-19 привились более 27 тысяч человек, недостатка в вакцине нет, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210518/adygeya-1732817744.html

https://ria.ru/20210518/pamyatnik-1732820006.html

республика адыгея

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мурат кумпилов, республика адыгея, экономика