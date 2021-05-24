Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210524/adygeya-1733686321.html
В Адыгее зафиксировали рост поступлений в бюджет почти по всем налогам
В Адыгее зафиксировали рост поступлений в бюджет почти по всем налогам - РИА Новости, 24.05.2021
В Адыгее зафиксировали рост поступлений в бюджет почти по всем налогам
Власти Адыгеи фиксируют рост поступлений в бюджет практически по всем налогам, кроме транспортного, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:37
2021-05-24T18:19
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149094/86/1490948623_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_27f2ab75d551ecd2fc4f395815661fac.jpg
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи фиксируют рост поступлений в бюджет практически по всем налогам, кроме транспортного, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Кумпилов в понедельник провел планерное совещание республиканского Кабмина. Как отмечает пресс-служба, он поручил усилить работу по проведению конкурсных процедур по нацпроектам, индивидуальной программе социально-экономического развития и госпрограммам, подчеркнув значимость выполнения бюджетных обязательств при постоянной работе над увеличением доходной части республиканского бюджета."В настоящее время республиканский бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет – на 113%. Обеспечен рост практически по всем видам налогов, кроме транспортного налога и штрафов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные минфина Адыгеи.Глава республики поручил активизировать работу по развитию перспективных направлений в каждой отрасли и содействию бизнесу в реализации проектов, добавляется в релизе."Сегодня мы снижаем инфраструктурные ограничения, создаём условия для предпринимательской деятельности, привлекаем инвестиции. Работаем над нашими точками роста – созданием индустриального парка и туристского кластера. Все это должно приносить результат. При этом развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюджета", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.Также, сообщается, что обсуждение на совещании получил вопрос вакцинации от коронавируса. По данным минздрава Республики Адыгея, в настоящее время в республике от COVID-19 привились более 27 тысяч человек, недостатка в вакцине нет, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210518/adygeya-1732817744.html
https://ria.ru/20210518/pamyatnik-1732820006.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149094/86/1490948623_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_b61a8bdb20651a41f3ff7bf8000ab991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мурат кумпилов, республика адыгея, экономика

В Адыгее зафиксировали рост поступлений в бюджет почти по всем налогам

16:37 24.05.2021 (обновлено: 18:19 24.05.2021)
 
CC BY 3.0 / Kesoff / Вид на площадь Дружбы и Соборную мечеть в Майкопе
Вид на площадь Дружбы и Соборную мечеть в Майкопе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
CC BY 3.0 / Kesoff /
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Власти Адыгеи фиксируют рост поступлений в бюджет практически по всем налогам, кроме транспортного, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Кумпилов в понедельник провел планерное совещание республиканского Кабмина. Как отмечает пресс-служба, он поручил усилить работу по проведению конкурсных процедур по нацпроектам, индивидуальной программе социально-экономического развития и госпрограммам, подчеркнув значимость выполнения бюджетных обязательств при постоянной работе над увеличением доходной части республиканского бюджета.
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 15:21Республика Адыгея
В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год
"В настоящее время республиканский бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет – на 113%. Обеспечен рост практически по всем видам налогов, кроме транспортного налога и штрафов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные минфина Адыгеи.
Глава республики поручил активизировать работу по развитию перспективных направлений в каждой отрасли и содействию бизнесу в реализации проектов, добавляется в релизе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 15:29
В Адыгее депутата обвинили в хищении при обустройстве Вечного огня
"Сегодня мы снижаем инфраструктурные ограничения, создаём условия для предпринимательской деятельности, привлекаем инвестиции. Работаем над нашими точками роста – созданием индустриального парка и туристского кластера. Все это должно приносить результат. При этом развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюджета", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Также, сообщается, что обсуждение на совещании получил вопрос вакцинации от коронавируса. По данным минздрава Республики Адыгея, в настоящее время в республике от COVID-19 привились более 27 тысяч человек, недостатка в вакцине нет, говорится в сообщении.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
00:12В Госдепе попытались объяснить расхождения с Россией по СНВ-3
23:56Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair
23:52Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие в районе Сочи
Лента новостейМолния