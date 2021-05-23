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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210523/zhesty-1730455151.html
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык - РИА Новости, 23.05.2021
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое "жестовый эсперанто"? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.
2021-05-23T12:00
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как это по-русски
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Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое «жестовый эсперанто»? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.
audio/mpeg
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое «жестовый эсперанто»? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.
audio/mpeg
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60
аудио, языки, общество

Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык

12:00 23.05.2021 (обновлено: 13:12 23.05.2021)
 
Как это по-русски
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Вчера, 12:00
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Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое "жестовый эсперанто"? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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