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Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык

Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык - РИА Новости, 23.05.2021

Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык

Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое "жестовый эсперанто"? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.

2021-05-23T12:00

2021-05-23T12:00

2021-05-23T13:12

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Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое «жестовый эсперанто»? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом. audio/mpeg

Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое «жестовый эсперанто»? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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