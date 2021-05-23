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Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык - РИА Новости, 23.05.2021
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое "жестовый эсперанто"? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.
2021-05-23T12:00
2021-05-23T12:00
2021-05-23T13:12
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Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое «жестовый эсперанто»? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.
audio/mpeg
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое «жестовый эсперанто»? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.
audio/mpeg
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аудио, языки, общество
Как "говорить" с закрытым ртом? Русский жестовый язык
12:00 23.05.2021 (обновлено: 13:12 23.05.2021)
Могут ли глухие из разных стран понимать друг друга? Как жестом назвать человека по имени? Как записывается жестовый язык и есть ли в нем нецензурные слова? Как строит предложения человек, думающий на жестовом языке? Что такое "жестовый эсперанто"? Говорим о единственном в мире языке, на котором можно разговаривать с закрытым ртом – жестовом.