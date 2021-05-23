https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733560010.html

Глава ЕП потребовал объяснить задержание основателя Nexta в Минске

Глава ЕП потребовал объяснить задержание основателя Nexta в Минске - РИА Новости, 23.05.2021

Глава ЕП потребовал объяснить задержание основателя Nexta в Минске

Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал Белоруссию объяснить инцидент с самолетом Ryanair и задержанием основателя признанного в республике... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:49

2021-05-23T19:49

2021-05-23T19:49

давид сассоли

ryanair

мвд белоруссии

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белоруссия

вильнюс

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал Белоруссию объяснить инцидент с самолетом Ryanair и задержанием основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta и главреда также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска."Внимательно слежу за сообщениями о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске и предполагаемом задержании активиста и журналиста Романа Протасевича. Нам необходимы немедленные объяснения. Он должен быть отпущен", - написал Сассоли в Twitter.Он также призвал освободить всех пассажиров лайнера.

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733555526.html

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давид сассоли, ryanair, мвд белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс, в мире