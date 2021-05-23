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Ветеран "Альфы" оценил операцию по задержанию Протасевича в Минске
Ветеран "Альфы" оценил операцию по задержанию Протасевича в Минске - РИА Новости, 23.05.2021
Ветеран "Альфы" оценил операцию по задержанию Протасевича в Минске
Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T17:45
2021-05-23T22:40
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
сергей гончаров
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является первой такой комбинацией в истории спецслужб, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал, что Протасевич, один из основателей признанных экстремистскими Telegram-каналов группы Nexta и главный редактор признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга", является обвиняемым в организации массовых беспорядков (по этой статье, согласно уголовному кодексу, предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (по ней максимальное наказание – три года лишения свободы). Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Белоруссии – представителей власти и правоохранителей - посредством созданных и управляемых им Telegram-каналов (максимальное наказание до 12 лет).Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму в связи с тем, что является обвиняемым по уголовному делу по уголовной статье "массовые беспорядки".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733543625.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, сергей гончаров, минск, белоруссия, в мире

Ветеран "Альфы" оценил операцию по задержанию Протасевича в Минске

17:45 23.05.2021 (обновлено: 22:40 23.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является первой такой комбинацией в истории спецслужб, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.

"Я такую комбинацию на своей памяти вижу первый раз", - сказал Гончаров.

Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
17:23
Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO из-за задержания Протасевича
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал, что Протасевич, один из основателей признанных экстремистскими Telegram-каналов группы Nexta и главный редактор признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга", является обвиняемым в организации массовых беспорядков (по этой статье, согласно уголовному кодексу, предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (по ней максимальное наказание – три года лишения свободы). Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Белоруссии – представителей власти и правоохранителей - посредством созданных и управляемых им Telegram-каналов (максимальное наказание до 12 лет).
Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму в связи с тем, что является обвиняемым по уголовному делу по уголовной статье "массовые беспорядки".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
17:25
Лидер Литвы заявил, что самолет Ryanair принудили к посадке в Минске
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичСергей ГончаровМинскБелоруссияВ мире
 
 
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