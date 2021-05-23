https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733547747.html

Ветеран "Альфы" оценил операцию по задержанию Протасевича в Минске

Ветеран "Альфы" оценил операцию по задержанию Протасевича в Минске - РИА Новости, 23.05.2021

Ветеран "Альфы" оценил операцию по задержанию Протасевича в Минске

Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T17:45

2021-05-23T17:45

2021-05-23T22:40

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

сергей гончаров

минск

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является первой такой комбинацией в истории спецслужб, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщал, что Протасевич, один из основателей признанных экстремистскими Telegram-каналов группы Nexta и главный редактор признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга", является обвиняемым в организации массовых беспорядков (по этой статье, согласно уголовному кодексу, предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (по ней максимальное наказание – три года лишения свободы). Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Белоруссии – представителей власти и правоохранителей - посредством созданных и управляемых им Telegram-каналов (максимальное наказание до 12 лет).Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму в связи с тем, что является обвиняемым по уголовному делу по уголовной статье "массовые беспорядки".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733543625.html

https://ria.ru/20210523/litva-1733544166.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, сергей гончаров, минск, белоруссия, в мире