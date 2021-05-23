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В Кремле оценили важность выбора города для встречи Путина и Байдена

В Кремле оценили важность выбора города для встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 23.05.2021

В Кремле оценили важность выбора города для встречи Путина и Байдена

Выбор города, где могла бы пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, — это скорее техническое решение, главное — факт самой... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:13

2021-05-23T14:13

2021-05-23T21:31

россия

энтони блинкен

сергей рябков

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Выбор города, где могла бы пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, — это скорее техническое решение, главное — факт самой встречи, поскольку она достаточно важна для вывода двусторонних отношений из того печального положения, в котором они сейчас находятся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что, когда Владимир Путин примет решение по встрече с американским лидером Джо Байденом, общественность сразу проинформируют."Встреча обсуждается. Министр (иностранных дел Сергей. — Прим. ред.) Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином (госсекретарем Энтони. — Прим. ред.) Блинкеном, и президент будет принимать решение. И как только он это сделает, мы проинформируем общественность", — сказал Песков на телеканале "Россия".Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.Песков в пятницу сообщил журналистам, что в Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России с его американским коллегой, глава МИД доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарем США, теперь сам президент будет принимать решение.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

россия

сша

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россия, энтони блинкен, сергей рябков, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире