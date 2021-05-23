Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/vstrecha-1733528026.html
В Кремле оценили важность выбора города для встречи Путина и Байдена
В Кремле оценили важность выбора города для встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 23.05.2021
В Кремле оценили важность выбора города для встречи Путина и Байдена
Выбор города, где могла бы пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, — это скорее техническое решение, главное — факт самой... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:13
2021-05-23T21:31
россия
энтони блинкен
сергей рябков
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_f8bdc517f37f6ba9f6937c8d6fd343b3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Выбор города, где могла бы пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, — это скорее техническое решение, главное — факт самой встречи, поскольку она достаточно важна для вывода двусторонних отношений из того печального положения, в котором они сейчас находятся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что, когда Владимир Путин примет решение по встрече с американским лидером Джо Байденом, общественность сразу проинформируют."Встреча обсуждается. Министр (иностранных дел Сергей. — Прим. ред.) Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином (госсекретарем Энтони. — Прим. ред.) Блинкеном, и президент будет принимать решение. И как только он это сделает, мы проинформируем общественность", — сказал Песков на телеканале "Россия".Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.Песков в пятницу сообщил журналистам, что в Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России с его американским коллегой, глава МИД доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарем США, теперь сам президент будет принимать решение.
https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153351/49/1533514942_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c265e3072d3b7b1091e3b56bb6be2b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, энтони блинкен, сергей рябков, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле оценили важность выбора города для встречи Путина и Байдена

14:13 23.05.2021 (обновлено: 21:31 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Выбор города, где могла бы пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, — это скорее техническое решение, главное — факт самой встречи, поскольку она достаточно важна для вывода двусторонних отношений из того печального положения, в котором они сейчас находятся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Выбор города — это скорее техническое решение. Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того положения печального, в котором они находятся", — сказал Песков на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что, когда Владимир Путин примет решение по встрече с американским лидером Джо Байденом, общественность сразу проинформируют.
"Встреча обсуждается. Министр (иностранных дел Сергей. — Прим. ред.) Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином (госсекретарем Энтони. — Прим. ред.) Блинкеном, и президент будет принимать решение. И как только он это сделает, мы проинформируем общественность", — сказал Песков на телеканале "Россия".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00
"Поток" — на потом. На встрече с Путиным Байдену нужна Германия
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
Песков в пятницу сообщил журналистам, что в Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России с его американским коллегой, глава МИД доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарем США, теперь сам президент будет принимать решение.
 
РоссияЭнтони БлинкенСергей РябковДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой
02:38Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Лента новостейМолния