В Кремле оценили важность выбора города для встречи Путина и Байдена
14:13 23.05.2021 (обновлено: 21:31 23.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Выбор города, где могла бы пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, — это скорее техническое решение, главное — факт самой встречи, поскольку она достаточно важна для вывода двусторонних отношений из того печального положения, в котором они сейчас находятся, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Выбор города — это скорее техническое решение. Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того положения печального, в котором они находятся", — сказал Песков на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что, когда Владимир Путин примет решение по встрече с американским лидером Джо Байденом, общественность сразу проинформируют.
"Встреча обсуждается. Министр (иностранных дел Сергей. — Прим. ред.) Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином (госсекретарем Энтони. — Прим. ред.) Блинкеном, и президент будет принимать решение. И как только он это сделает, мы проинформируем общественность", — сказал Песков на телеканале "Россия".
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
Песков в пятницу сообщил журналистам, что в Кремле пока не готовы говорить о встрече президента России с его американским коллегой, глава МИД доложил российскому лидеру об итогах переговоров с госсекретарем США, теперь сам президент будет принимать решение.