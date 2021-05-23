Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210523/voennye-1733521641.html
Ереван опроверг информацию о тысяче азербайджанских военных в Сюнике
Ереван опроверг информацию о тысяче азербайджанских военных в Сюнике - РИА Новости, 23.05.2021
Ереван опроверг информацию о тысяче азербайджанских военных в Сюнике
Министерство обороны Армении опровергло сообщения СМИ о переброске более тысячи азербайджанских военных в Сюникскую область. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T12:29
2021-05-23T17:51
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_123:0:1024:507_1920x0_80_0_0_4cefd293959c000673e0c7691aed18c1.jpg
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло сообщения СМИ о переброске более тысячи азербайджанских военных в Сюникскую область.Там же отмечается, что подразделения армянских вооруженных сил полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать азербайджанских военных.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана попытались провести некие работы "по уточнению границ" в Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, что именно делали азербайджанские военные. Этот инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Также исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре сообщил Владимиру Путину об обращении в ОДКБ по ситуации на границе.
https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_249:0:925:507_1920x0_80_0_0_5b6f09486005260733fe0ee5412f1dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

Ереван опроверг информацию о тысяче азербайджанских военных в Сюнике

12:29 23.05.2021 (обновлено: 17:51 23.05.2021)
 
© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло сообщения СМИ о переброске более тысячи азербайджанских военных в Сюникскую область.
"После провокации азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе обстановка по состоянию на полдень 23 мая относительно спокойная, инцидентов не зафиксировано. Часть личного состава проникнувших на территорию Армении азербайджанских ВС вечером 22 мая вернулась на исходные позиции. Циркулирующие в прессе утверждения о том, что в Сюникской области у Черного озера находятся свыше одной тысячи азербайджанских военных, не соответствуют действительности", — говорится на сайте ведомства.
Там же отмечается, что подразделения армянских вооруженных сил полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать азербайджанских военных.
Минобороны Армении 12 мая сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана попытались провести некие работы "по уточнению границ" в Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, что именно делали азербайджанские военные. Этот инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Также исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре сообщил Владимиру Путину об обращении в ОДКБ по ситуации на границе.
Военнослужащие Азербайджана осматривают трофейную военную технику армии Армении, захваченную в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Ползучая оккупация Армении". Чем грозит Азербайджан
 
Минобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой
02:38Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Лента новостейМолния