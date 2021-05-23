Ереван опроверг информацию о тысяче азербайджанских военных в Сюнике
12:29 23.05.2021 (обновлено: 17:51 23.05.2021)
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло сообщения СМИ о переброске более тысячи азербайджанских военных в Сюникскую область.
"После провокации азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе обстановка по состоянию на полдень 23 мая относительно спокойная, инцидентов не зафиксировано. Часть личного состава проникнувших на территорию Армении азербайджанских ВС вечером 22 мая вернулась на исходные позиции. Циркулирующие в прессе утверждения о том, что в Сюникской области у Черного озера находятся свыше одной тысячи азербайджанских военных, не соответствуют действительности", — говорится на сайте ведомства.
Там же отмечается, что подразделения армянских вооруженных сил полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать азербайджанских военных.
Минобороны Армении 12 мая сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана попытались провести некие работы "по уточнению границ" в Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, что именно делали азербайджанские военные. Этот инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Также исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре сообщил Владимиру Путину об обращении в ОДКБ по ситуации на границе.