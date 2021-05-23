https://ria.ru/20210523/voennye-1733521641.html

Ереван опроверг информацию о тысяче азербайджанских военных в Сюнике

Ереван опроверг информацию о тысяче азербайджанских военных в Сюнике - РИА Новости, 23.05.2021

Ереван опроверг информацию о тысяче азербайджанских военных в Сюнике

Министерство обороны Армении опровергло сообщения СМИ о переброске более тысячи азербайджанских военных в Сюникскую область. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T12:29

2021-05-23T12:29

2021-05-23T17:51

минобороны азербайджана

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло сообщения СМИ о переброске более тысячи азербайджанских военных в Сюникскую область.Там же отмечается, что подразделения армянских вооруженных сил полностью контролируют ситуацию, продолжая блокировать азербайджанских военных.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана попытались провести некие работы "по уточнению границ" в Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, что именно делали азербайджанские военные. Этот инцидент обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Также исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре сообщил Владимиру Путину об обращении в ОДКБ по ситуации на границе.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

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