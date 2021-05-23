https://ria.ru/20210523/vizit-1733514228.html

В Крыму рассказали подробности визита немецкой делегации

В Крыму рассказали подробности визита немецкой делегации - РИА Новости, 23.05.2021

В Крыму рассказали подробности визита немецкой делегации

Немецкая делегация, прибывшая с ознакомительным визитом в Крым, оценит инфраструктуру полуострова, пообщается с населением, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T10:52

2021-05-23T10:52

2021-05-23T15:15

россия

юрий гемпель

республика крым

севастополь

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Немецкая делегация, прибывшая с ознакомительным визитом в Крым, оценит инфраструктуру полуострова, пообщается с населением, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. В ее составе 25 граждан ФРГ. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".По его словам, в рамках визита делегация сможет оценить инфраструктурные изменения на полуострове и пообщаться с местным населением.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, юрий гемпель, республика крым, севастополь, общество, политика