В Крыму рассказали подробности визита немецкой делегации
10:52 23.05.2021 (обновлено: 15:15 23.05.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Немецкая делегация, прибывшая с ознакомительным визитом в Крым, оценит инфраструктуру полуострова, пообщается с населением, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. В ее составе 25 граждан ФРГ. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".
"Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии", — сказал РИА Новости Гемпель, который сопровождает делегацию.
По его словам, в рамках визита делегация сможет оценить инфраструктурные изменения на полуострове и пообщаться с местным населением.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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