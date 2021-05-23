https://ria.ru/20210523/ukraina-1733559127.html

Сенатор назвала приоритетный вопрос для российско-украинских отношений

Сенатор назвала приоритетный вопрос для российско-украинских отношений - РИА Новости, 23.05.2021

Сенатор назвала приоритетный вопрос для российско-украинских отношений

Гуманитарный вопрос, в том числе освобождение незаконно задержанных Киевом крымчан и севастопольцев, является одним из приоритетных для обсуждения... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T19:39

2021-05-23T19:39

2021-05-23T19:39

россия

екатерина алтабаева

владимир зеленский

дмитрий песков

республика крым

севастополь

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Гуманитарный вопрос, в том числе освобождение незаконно задержанных Киевом крымчан и севастопольцев, является одним из приоритетных для обсуждения сотрудничества между Россией и Украиной, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.В четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Путин готов на встрече с Зеленским обсуждать Крым, если речь идет о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ. Он также заявил, что предстоит много еще поработать в плане организации встречи лидеров России и Украины."У нас есть севастопольцы, крымчане, которые по необходимости ездят на территорию Украины, у них там родственники, родители, прежде всего. Те люди, которые выезжают, они и не знают, что в отношении них могут быть возбуждены какие-то дела. Если люди участвовали в референдуме или они даже в общественных организациях состояли и высказывали открыто свою позицию в отношении принадлежности Крыма и Севастополя, то они с точки зрения Киева являются нарушителями закона. Это для них может закончиться печально, так как их задерживают и подвергают преследованию без всяких на то реальных оснований", – сказала РИА Новости Алтабаева.Она добавила, что важны и другие темы для обсуждения – организованные Киевом торговая, водная и иные блокады, которые, по ее словам, наносят вред обеим странам, но прежде всего необходимо решить гуманитарный вопрос."Этот гуманитарный вопрос очень важен. Если не ошибаюсь, там как раз сейчас три человека находятся, по поводу которых надо договориться, чтобы они могли вернуться домой. Это важный вопрос, который нужно решать", - сказала она.

https://ria.ru/20210523/krym-1733509022.html

https://ria.ru/20210522/krym-1733487499.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, екатерина алтабаева, владимир зеленский, дмитрий песков, республика крым, севастополь, оон, в мире