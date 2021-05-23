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В США рассказали, почему Ту-95МС превосходит американский аналог
В США рассказали, почему Ту-95МС превосходит американский аналог - РИА Новости, 23.05.2021
В США рассказали, почему Ту-95МС превосходит американский аналог
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС превзошел американские аналоги несмотря на то, что российские самолеты кажутся почти устаревшими, пишет 19fortyfive. РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T09:22
2021-05-23T09:22
россия
ту-95мс
сша
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик Ту-95МС превзошел американские аналоги несмотря на то, что российские самолеты кажутся почти устаревшими, пишет 19fortyfive.Как подчеркивает издание, Ту-95 используется уже 60 лет и сейчас это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик.Однако отмечается, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, так как уже имеющеюся модели не подходили для модернизации. Поэтому российские бомбардировщики значительно новее американских аналогов.Военный эксперт Питер Сучиу считает, что именно этот факт, а также способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 позволяет Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.Экипажи дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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россия, ту-95мс, сша, безопасность

В США рассказали, почему Ту-95МС превосходит американский аналог

09:22 23.05.2021
 
© Минобороны РоссииПервый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© Минобороны России
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Стратегический бомбардировщик Ту-95МС превзошел американские аналоги несмотря на то, что российские самолеты кажутся почти устаревшими, пишет 19fortyfive.
Как подчеркивает издание, Ту-95 используется уже 60 лет и сейчас это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик.
Однако отмечается, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, так как уже имеющеюся модели не подходили для модернизации. Поэтому российские бомбардировщики значительно новее американских аналогов.
Военный эксперт Питер Сучиу считает, что именно этот факт, а также способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 позволяет Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.
Экипажи дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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РоссияТу-95МССШАБезопасность
 
 
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