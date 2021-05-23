https://ria.ru/20210523/stydno-1733537728.html
"Не стыдно?" Поведение украинского жюри на Евровидении разозлило зрителей
"Не стыдно?" Поведение украинского жюри на Евровидении разозлило зрителей - РИА Новости, 23.05.2021
"Не стыдно?" Поведение украинского жюри на Евровидении разозлило зрителей
Пользователей соцсетей возмутило, как украинское жюри проголосовало на музыкальном конкурсе Евровидение. По мнению зрителей, стране следовало отдать... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T16:08
2021-05-23T16:08
2021-05-23T17:40
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователей соцсетей возмутило, как украинское жюри проголосовало на музыкальном конкурсе Евровидение. По мнению зрителей, стране следовало отдать предпочтение Литве, которая, в свою очередь, высоко оценила выступление украинской группы Go_A."Первые три позиции совпали с моими местами главы профессионального жюри Украины", — похвастался в фейсбуке Александр Пономарев, возглавлявший украинское жюри.При этом в комментариях некоторые пользователи заявили, что судьям следовало отдать предпочтение друзьям Киева."Литва поддержала Украину, а мы за нее не голосуем", — возмутился один из зрителей."Как можно было так с литовцами?" — поинтересовался другой пользователь."И почему вы не поддержали Литву?" — спросили судей читатели."А не стыдно перед Литвой? Ни одного балла друзьям, которые дали нам 12. Обидно", — написали в комментариях.Пономарев в ответ подчеркнул, что жюри оценивало номера и композиции, с которыми выступали артисты."Стыдно должно быть? <…> Что вы предлагаете мне сделать?" — поинтересовался он.По итогам голосования Украина получила от Литвы 24 балла: максимальную оценку поставили как члены жюри, так и телезрители. При этом украинские судьи не присудили литовским исполнителям ни одного балла.Победу на конкурсе в этом году одержала итальянская рок-группа Måneskin с композицией "Zittii E Buoni". По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла.
https://ria.ru/20210523/podopleka-1733529782.html
https://ria.ru/20210523/manizha-1733497507.html
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733505777.html
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евровидение-2021, литва, киев, украина, соцсети, в мире
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Пользователей соцсетей возмутило, как украинское жюри проголосовало на музыкальном конкурсе Евровидение. По мнению зрителей, стране следовало отдать предпочтение Литве
, которая, в свою очередь, высоко оценила выступление украинской группы Go_A.
"Первые три позиции совпали с моими местами главы профессионального жюри Украины", — похвастался в фейсбуке
Александр Пономарев, возглавлявший украинское жюри.
При этом в комментариях некоторые пользователи заявили, что судьям следовало отдать предпочтение друзьям Киева.
"Литва поддержала Украину
, а мы за нее не голосуем", — возмутился один из зрителей.
"Как можно было так с литовцами?" — поинтересовался другой пользователь.
"И почему вы не поддержали Литву?" — спросили судей читатели.
"А не стыдно перед Литвой? Ни одного балла друзьям, которые дали нам 12. Обидно", — написали в комментариях.
Пономарев в ответ подчеркнул, что жюри оценивало номера и композиции, с которыми выступали артисты.
"Стыдно должно быть? <…> Что вы предлагаете мне сделать?" — поинтересовался он.
По итогам голосования Украина получила от Литвы 24 балла: максимальную оценку поставили как члены жюри, так и телезрители. При этом украинские судьи не присудили литовским исполнителям ни одного балла.
Победу на конкурсе в этом году одержала итальянская рок-группа Måneskin
с композицией "Zittii E Buoni". По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла.