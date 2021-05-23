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В США два человека погибли при стрельбе на домашней вечеринке
В США два человека погибли при стрельбе на домашней вечеринке - РИА Новости, 23.05.2021
В США два человека погибли при стрельбе на домашней вечеринке
По меньше мере два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском штате Нью-Джерси, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T19:03
2021-05-23T19:03
2021-05-23T19:08
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньше мере два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском штате Нью-Джерси, говорится в заявлении полиции штата в Facebook."Полиция штата Нью-Джерси ведет расследование в связи со стрельбой, произошедшей на домашней вечеринке в округе Камберленд прошлой ночью. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, еще 12 человек получили ранения", - сообщила полиция штата.Согласно данным правоохранителей, они получили сообщения о стрельбе в жилом доме в 23.50 по местному времени (6.50 воскресенья мск). Отмечается, что когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили тела 30-летнего мужчины и 25-летней женщины, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести. На данный момент все пострадавшие госпитализированы, один из пациентов находится в критическом состоянии.Полиция расследует мотивы и причину произошедшего. Не было произведено ни одного ареста.
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нью-джерси, сша, в мире
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
По меньше мере два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском штате Нью-Джерси
, говорится в заявлении полиции штата в Facebook
.
"Полиция штата Нью-Джерси ведет расследование в связи со стрельбой, произошедшей на домашней вечеринке в округе Камберленд прошлой ночью. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, еще 12 человек получили ранения", - сообщила полиция штата.
Согласно данным правоохранителей, они получили сообщения о стрельбе в жилом доме в 23.50 по местному времени (6.50 воскресенья мск). Отмечается, что когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили тела 30-летнего мужчины и 25-летней женщины, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести. На данный момент все пострадавшие госпитализированы, один из пациентов находится в критическом состоянии.
Полиция расследует мотивы и причину произошедшего. Не было произведено ни одного ареста.