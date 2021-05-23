https://ria.ru/20210523/strashnaya-1733549112.html
Депутат Госдумы Шерин назвал "самую страшную санкцию" против США
Депутат Госдумы Шерин назвал "самую страшную санкцию" против США - РИА Новости, 23.05.2021
Депутат Госдумы Шерин назвал "самую страшную санкцию" против США
Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал строительство "Северного потока — 2" самой страшной... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T18:03
2021-05-23T18:03
2021-05-23T19:51
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
реакция на санкции
санкции
nord stream 2 ag
северный поток — 2
александр шерин
энтони блинкен
маттиас варниг
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В России назвали "самую страшную санкцию" против США
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал строительство "Северного потока — 2" самой страшной экономической и геополитической мерой, направленной против США."Когда Россия достроит "Северный поток — 2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, <…> Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное: контроль над европейскими странами", — сказал он.Ранее в Вашингтоне вновь прозвучали призывы к введению санкций против газопровода. По словам сенатора Кевина Крамера, в конгресс уже внесли законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2". Введение мер поддержали четырнадцать сенаторов-республиканцев.В свою очередь, Госдепартамент в докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США. Однако позже американский Минфин сообщил о новых антироссийских мерах: под санкции попали организации и суда, участвующие в проекте "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20210523/sanktsii-1733529191.html
https://ria.ru/20210522/koshmar-1733489856.html
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