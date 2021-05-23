https://ria.ru/20210523/strashnaya-1733549112.html

Депутат Госдумы Шерин назвал "самую страшную санкцию" против США

Депутат Госдумы Шерин назвал "самую страшную санкцию" против США - РИА Новости, 23.05.2021

Депутат Госдумы Шерин назвал "самую страшную санкцию" против США

Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал строительство "Северного потока — 2" самой страшной... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T18:03

2021-05-23T18:03

2021-05-23T19:51

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

реакция на санкции

санкции

nord stream 2 ag

северный поток — 2

александр шерин

энтони блинкен

маттиас варниг

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В России назвали "самую страшную санкцию" против США

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал строительство "Северного потока — 2" самой страшной экономической и геополитической мерой, направленной против США."Когда Россия достроит "Северный поток — 2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, <…> Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное: контроль над европейскими странами", — сказал он.Ранее в Вашингтоне вновь прозвучали призывы к введению санкций против газопровода. По словам сенатора Кевина Крамера, в конгресс уже внесли законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих "Северный поток — 2". Введение мер поддержали четырнадцать сенаторов-республиканцев.В свою очередь, Госдепартамент в докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США. Однако позже американский Минфин сообщил о новых антироссийских мерах: под санкции попали организации и суда, участвующие в проекте "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210523/sanktsii-1733529191.html

https://ria.ru/20210522/koshmar-1733489856.html

россия

сша

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