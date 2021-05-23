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Песков назвал залог стабильности в мире
Песков назвал залог стабильности в мире - РИА Новости, 23.05.2021
Песков назвал залог стабильности в мире
Стратегические силы России - самые современные в мире, они являются залогом стабильности, поскольку это сдерживающий элемент, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:20
2021-05-23T14:20
россия
дмитрий песков
сша
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Стратегические силы России - самые современные в мире, они являются залогом стабильности, поскольку это сдерживающий элемент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Стратегическая стабильность - неотъемлемая часть российско-американских переговоров, эти вопросы в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях, добавил Дмитрий Песков."Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", - сказал Песков на телеканале Россия 1.
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россия, дмитрий песков, сша, безопасность

Песков назвал залог стабильности в мире

14:20 23.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Стратегические силы России - самые современные в мире, они являются залогом стабильности, поскольку это сдерживающий элемент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши самые современные в мире стратегические силы - они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом", - сказал Песков на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Стратегическая стабильность - неотъемлемая часть российско-американских переговоров, эти вопросы в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях, добавил Дмитрий Песков.
"Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", - сказал Песков на телеканале Россия 1.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:00
России нужна предсказуемая и стабильная конфронтация с США
 
РоссияДмитрий ПесковСШАБезопасность
 
 
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