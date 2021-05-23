https://ria.ru/20210523/stabilnost-1733528621.html

Песков назвал залог стабильности в мире

Песков назвал залог стабильности в мире - РИА Новости, 23.05.2021

Песков назвал залог стабильности в мире

Стратегические силы России - самые современные в мире, они являются залогом стабильности, поскольку это сдерживающий элемент, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T14:20

2021-05-23T14:20

2021-05-23T14:20

россия

дмитрий песков

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148320/07/1483200737_0:162:3006:1853_1920x0_80_0_0_d5037107044b20abf0fc4d761a6996b7.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Стратегические силы России - самые современные в мире, они являются залогом стабильности, поскольку это сдерживающий элемент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Стратегическая стабильность - неотъемлемая часть российско-американских переговоров, эти вопросы в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях, добавил Дмитрий Песков."Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", - сказал Песков на телеканале Россия 1.

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, сша, безопасность