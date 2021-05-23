https://ria.ru/20210523/stabilnost-1733528621.html
Песков назвал залог стабильности в мире
Песков назвал залог стабильности в мире - РИА Новости, 23.05.2021
Песков назвал залог стабильности в мире
Стратегические силы России - самые современные в мире, они являются залогом стабильности, поскольку это сдерживающий элемент, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:20
2021-05-23T14:20
2021-05-23T14:20
россия
дмитрий песков
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148320/07/1483200737_0:162:3006:1853_1920x0_80_0_0_d5037107044b20abf0fc4d761a6996b7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Стратегические силы России - самые современные в мире, они являются залогом стабильности, поскольку это сдерживающий элемент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Стратегическая стабильность - неотъемлемая часть российско-американских переговоров, эти вопросы в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях, добавил Дмитрий Песков."Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", - сказал Песков на телеканале Россия 1.
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148320/07/1483200737_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_f7a3816f99dc9e586225f6c50939ab70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, сша, безопасность