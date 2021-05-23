В США разгорелся скандал из-за ролика о российской армии
18:34 23.05.2021 (обновлено: 19:28 23.05.2021)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз набросился в твиттере на журналиста Брайана Уильямса, который раскритиковал политика за слова о российской армии.
Ранее Круз поделился в своем аккаунте видеозаписью из TikTok с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. В ролике также демонстрировался мультфильм о выросшей в однополой семье американке, решившей начать службу в армии. В комментарии к публикации сенатор предположил, что "избавленная от предрассудков и кастрированная" армия может оказаться "не лучшей идеей".
В ответ на это журналист резко раскритиковал политика в эфире телеканала MSNBC и назвал его "кремлевским Крузом".
Сенатор, в свою очередь, напомнил о своей "ненависти к коммунистам" и призвал Уильямса обратить внимание на "кремлевского Джо" (Байдена. — Прим. ред.). Поводом для такого заявления стал отказ администрации американского президента от введения санкций против оператора "Северного потока — 2".
В комментариях Крузу напомнили, что Россия "уже лет тридцать не является коммунистическим государством".
На минувшей неделе Госдепартамент в своем докладе для конгресса заявил, что не вводит санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Однако после этого американский Минфин объявил о введении мер против организаций и судов, связанных с проектом "Северный поток — 2".