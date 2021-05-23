https://ria.ru/20210523/skandal-1733552706.html

В США разгорелся скандал из-за ролика о российской армии

В США разгорелся скандал из-за ролика о российской армии - РИА Новости, 23.05.2021

В США разгорелся скандал из-за ролика о российской армии

Американский сенатор-республиканец Тед Круз набросился в твиттере на журналиста Брайана Уильямса, который раскритиковал политика за слова о российской армии. РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T18:34

2021-05-23T18:34

2021-05-23T19:28

россия

тед круз (сенатор от штата техас)

брайан уильямс

вооруженные силы рф

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сша

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз набросился в твиттере на журналиста Брайана Уильямса, который раскритиковал политика за слова о российской армии.Ранее Круз поделился в своем аккаунте видеозаписью из TikTok с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. В ролике также демонстрировался мультфильм о выросшей в однополой семье американке, решившей начать службу в армии. В комментарии к публикации сенатор предположил, что "избавленная от предрассудков и кастрированная" армия может оказаться "не лучшей идеей".В ответ на это журналист резко раскритиковал политика в эфире телеканала MSNBC и назвал его "кремлевским Крузом".Сенатор, в свою очередь, напомнил о своей "ненависти к коммунистам" и призвал Уильямса обратить внимание на "кремлевского Джо" (Байдена. — Прим. ред.). Поводом для такого заявления стал отказ администрации американского президента от введения санкций против оператора "Северного потока — 2".В комментариях Крузу напомнили, что Россия "уже лет тридцать не является коммунистическим государством".На минувшей неделе Госдепартамент в своем докладе для конгресса заявил, что не вводит санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Однако после этого американский Минфин объявил о введении мер против организаций и судов, связанных с проектом "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

https://ria.ru/20210523/strashnaya-1733549112.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тед круз (сенатор от штата техас), брайан уильямс, вооруженные силы рф, джо байден, сша, соцсети, в мире